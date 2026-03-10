Domani 11 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 il secondo degli episodi di “Vanina – Un vicequestore a Catania”, seconda stagione, con molte scene girate nell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania: dopo l’episodio della scorsa settimana con riprese all’interno dell’obitorio, ora sarà la volta di alcune stanze di degenza ambientate nell’Unità Spinale Unipolare.

Il set, nei mesi scorsi, ha interessato anche l’esterno dell’edificio di Ginecologia e Ostetricia. La fiction di successo, prodotta da Palomar (a Mediawan company) per RTI e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca, vede protagonista l’attrice siciliana Giusy Buscemi. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi editore e scritta da Leonardo Marini con Debora Alessi (pt. 2) e Carlotta Massimi (pt. 3) e con la collaborazione della stessa Cassar Scalia.