Vanina, in onda l’ultima puntata: come rivederla

Si conclude la fiction "Vanina - Un vicequestore a Catania" prodotta dalla Palomar, interpretata dall'attrice siciliana Giusy Buscemi.

Il finale di stagione di “Vanina un vicequestore a Catania”, fiction di Canale 5 girata interamente a Catania è andato in onda ieri sera in TV. L’episodio, intitolato “La Salita dei Saponari”, prende il nome dal romanzo di Cristina Cassar Scalia. Questa puntata si concentra su un nuovo caso intricato che coinvolge la protagonista, Vanina Guarrasi, nel contesto criminale e personale della sua vita.

“La Salita dei Saponari”: la trama

La protagonista, Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) si trova di fronte a uno dei casi più complicati e pericolosi della sua carriera. Nel parcheggio dell’aeroporto di Catania, viene scoperto il corpo di Esteban Torres, un sessantenne cubano con cittadinanza americana e italiana, noto per la sua vita misteriosa e i suoi legami con il mondo del crimine. Residente in Svizzera, Torres è emerso come figura chiave nei rapporti tra la mafia americana e i clan siciliani. L’indagine si svolge in un intreccio di suspense e rivelazioni, con Vanina che scava profondamente nei segreti di Torres, scoprendo i suoi legami con attività illecite e la sua importanza strategica per le mafie di entrambi i continenti.

Contestualmente, la trama personale di Vanina si intreccia con quella professionale quando Paolo, suo compagno e magistrato sotto scorta, decide di trasferirsi a Catania per stare più vicino a lei, aggiungendo ulteriori dimensioni emotive alla narrazione.

“Vanina”: ecco dove rivedere l’ultima puntata

Senza ulteriori spoiler, per chi avesse perso l’ultima puntata della serie, recuperarla sarà facilissimo. Infatti, al momento non sono previste repliche, ma l’episodio potrà essere recuperato su Mediaset Infinity. Il tutto comodamente in streaming online e secondo le proprie necessità. Basterà cliccare sulla scheda relativa alla serie TV di Vanina e selezionare la puntata o le clip che si desidera vedere.