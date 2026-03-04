Parte stasera ,in prima serata su Canale 5, la seconda stagione di “Vanina – Un Vicequestore a Catania”. Il capoluogo Etneo tornerà ad essere il cuore pulsante della fiction con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi.

Per tre mesi, lo scorso anno, dal centro storico al mare, le nostre strade e le nostre piazze si sono trasformate in un set d’eccezione, accogliendo una produzione prestigiosa e valorizzando le nostre maestranze locali.

Un viaggio tra i nostri luoghi del cuore: Dalle indagini tra i portici di Piazza Mazzidi ai misteri risolti all’ombra del Castello Ursino.

Passando per Piazza Vincenzo Bellini e Piazza Dante. Ma anche Il fascino solenne delle storiche Chiese e il respiro del mare, tra la Plaia e Ognina.

Come ha dichiarato il regista Davide Marengo, tornare a Catania è stato come “rientrare in intimità con la città e le sue persone”. Perché Catania non è solo un panorama: è un carattere, una forza della natura, con l’Etna che la rappresenta.