Catania si tinge di nuovo di giallo. Dopo il successo della prima stagione, Giusy Buscemi torna a vestire i panni di Vanina Guarrasi in “Vanina – Un Vice Questore a Catania”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 marzo, in prima serata su Canale 5.
Tra le pendici dell’Etna e il profumo del mare, la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia promette nuovi episodi ricchi di suspense, malinconia e quell’ironia tipicamente siciliana che ha conquistato il pubblico.
Cosa ci aspetta nella nuova stagione
Ritroviamo Vanina a capo della Sezione Reati contro la persona. Se sul lavoro è un “segugio” implacabile, capace di leggere tra le righe di delitti complessi e sepolti nel passato, la sua vita privata resta il vero campo di battaglia.
- Il passato che non dorme: Continua l’ombra dell’assassinio del padre, l’ispettore Giovanni Guarrasi, un trauma che la lega indissolubilmente alla lotta contro la mafia.
- Cuore in sospeso: Resta centrale il complicato rapporto con il magistrato antimafia Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi). Riuscirà Vanina a lasciarsi andare o il timore di perdere un altro uomo amato avrà la meglio?
- La squadra: Non mancheranno i volti storici del commissariato, dai fedeli collaboratori al burbero ma affettuoso legame con il grande “grande vecchio” della Mobile.
Catania torna protagonista in tv
La città di Catania non è solo una cornice, ma una vera protagonista: vibrante, notturna e verace. La regia sapiente e l’interpretazione magnetica della Buscemi rendono il Vice Questore un personaggio moderno, spigoloso e profondamente umano.