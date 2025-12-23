Contributi cinema Sicilia: Arrivano nuove opportunità di finanziamento per il settore audiovisivo siciliano. L’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, in collaborazione con la Sicilia Film Commission, ha pubblicato un avviso pubblico che prevede contributi fino a 50 mila euro per lo sviluppo di progetti cinematografici e seriali ambientati in Sicilia. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sostegno all’industria culturale regionale e punta in modo particolare sulla fase di scrittura e sviluppo delle sceneggiature, momento cruciale per la nascita di nuove opere audiovisive.

Contributi cinema Sicilia: Sostegno allo sviluppo e alla scrittura dei progetti

I contributi cinema Sicilia sono destinati alla fase iniziale dei progetti, spesso la più delicata per le produzioni indipendenti. Le risorse messe a disposizione permetteranno di coprire costi legati alla scrittura, allo sviluppo narrativo e alla progettazione di film e serie televisive ambientati nell’Isola.

L’obiettivo è favorire la nascita di contenuti capaci di raccontare il territorio siciliano, valorizzandone paesaggi, identità culturale e tradizioni attraverso linguaggi contemporanei e competitivi anche sul mercato nazionale e internazionale.

Le parole dell’assessore Elvira Amata

“Con questo provvedimento – afferma l’assessore Elvira Amata – diamo seguito alla strategia del governo regionale per lo sviluppo dell’industria del cinema in Sicilia, destinando per la prima volta contributi alle piccole e microimprese indipendenti per lo start-up di opere cinematografiche e serie tv ambientate nell’Isola. Il focus sulle microimprese nasce dalle esigenze del settore emerse nel 2024 durante gli Stati generali del cinema e vuole rappresentare un volano per sostenere le realtà più fragili nella fase di avvio dei nuovi progetti audiovisivi”.

Contributi cinema Sicilia: A chi sono rivolti i contributi

L’avviso pubblico si rivolge alle piccole e microimprese di produzione cinematografica indipendenti, costituite in forma societaria. Le imprese possono avere sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, purché operino nel settore audiovisivo e presentino progetti coerenti con le finalità del bando.

La misura mira a rafforzare la filiera creativa siciliana, sostenendo le realtà produttive emergenti e stimolando nuovi investimenti nel comparto.