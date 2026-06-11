In Sicilia sono 44.325 i giovani che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, si tratta degli studenti del quinto anno di licei, istituti tecnici e professionali statali e paritari.

Nel dettaglio:

41.839 studenti nelle scuole statali

2.486 nelle scuole paritarie

Rispetto al 2025 si registra un lieve calo dello 0,21%, con una differenza di poche decine di studenti.

Le date degli esami di maturità 2026

La prima prova scritta, Italiano, si svolgerà giovedì 18 giugno e sarà identica in tutti gli istituti, con durata di sei ore.

La seconda prova è prevista per venerdì 19 giugno, mentre alcune sezioni speciali (Esabac e percorsi internazionali) sosterranno anche una terza prova scritta.

Il percorso si concluderà con il colloquio orale multidisciplinare, gestito dalle commissioni d’esame.

Commissioni e distribuzione provinciale

In Sicilia sono attive 1.270 commissioni d’esame, leggermente in calo rispetto all’anno precedente.

La distribuzione per provincia è la seguente:

Palermo: 304

Catania: 267

Messina: 163

Agrigento: 109

Siracusa: 115

Trapani: 108

Ragusa: 81

Caltanissetta: 77

Enna: 46

Dove si concentrano gli studenti

Oltre la metà dei maturandi siciliani frequenta i licei (54%), mentre il 30% è negli istituti tecnici e il 16% nei professionali.

Tra le province con più candidati spiccano:

Palermo: 9.946 studenti

Catania: 9.523 studenti

Messina: 5.173 studenti

Trapani: 3.764 studenti

Agrigento: 3.599 studenti

Seguono Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna con numeri più contenuti.

I licei: lo scientifico resta il più frequentato

Tra gli indirizzi liceali, il liceo scientifico si conferma il più scelto con 6.012 maturandi.

A seguire:

Scientifico scienze applicate: 3.087

Classico: 3.872

Scienze umane: 3.298

Linguistico: 2.682

Scienze umane economico-sociale: 1.304

Liceo artistico: 566

Presenti anche indirizzi sperimentali e quadriennali, oltre alle sezioni musicale e coreutica.

I tecnici e i professionali

Negli istituti tecnici domina:

Amministrazione, Finanza e Marketing: 2.111 studenti

Informatica e telecomunicazioni: 2.091

Sistemi informativi aziendali: 1.489

Turismo: 1.389

Tra i professionali il settore più numeroso è:

Enogastronomia e ospitalità alberghiera: 3.103 studenti

Il messaggio dell’Ufficio scolastico regionale

Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha rivolto un augurio agli studenti, sottolineando il valore dell’esame come tappa fondamentale del percorso scolastico e ringraziando il personale della scuola per il lavoro svolto durante l’anno.