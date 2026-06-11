In Sicilia sono 44.325 i giovani che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, si tratta degli studenti del quinto anno di licei, istituti tecnici e professionali statali e paritari.
Nel dettaglio:
- 41.839 studenti nelle scuole statali
- 2.486 nelle scuole paritarie
Rispetto al 2025 si registra un lieve calo dello 0,21%, con una differenza di poche decine di studenti.
Le date degli esami di maturità 2026
La prima prova scritta, Italiano, si svolgerà giovedì 18 giugno e sarà identica in tutti gli istituti, con durata di sei ore.
La seconda prova è prevista per venerdì 19 giugno, mentre alcune sezioni speciali (Esabac e percorsi internazionali) sosterranno anche una terza prova scritta.
Il percorso si concluderà con il colloquio orale multidisciplinare, gestito dalle commissioni d’esame.
Commissioni e distribuzione provinciale
In Sicilia sono attive 1.270 commissioni d’esame, leggermente in calo rispetto all’anno precedente.
La distribuzione per provincia è la seguente:
- Palermo: 304
- Catania: 267
- Messina: 163
- Agrigento: 109
- Siracusa: 115
- Trapani: 108
- Ragusa: 81
- Caltanissetta: 77
- Enna: 46
Dove si concentrano gli studenti
Oltre la metà dei maturandi siciliani frequenta i licei (54%), mentre il 30% è negli istituti tecnici e il 16% nei professionali.
Tra le province con più candidati spiccano:
- Palermo: 9.946 studenti
- Catania: 9.523 studenti
- Messina: 5.173 studenti
- Trapani: 3.764 studenti
- Agrigento: 3.599 studenti
Seguono Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna con numeri più contenuti.
I licei: lo scientifico resta il più frequentato
Tra gli indirizzi liceali, il liceo scientifico si conferma il più scelto con 6.012 maturandi.
A seguire:
- Scientifico scienze applicate: 3.087
- Classico: 3.872
- Scienze umane: 3.298
- Linguistico: 2.682
- Scienze umane economico-sociale: 1.304
- Liceo artistico: 566
Presenti anche indirizzi sperimentali e quadriennali, oltre alle sezioni musicale e coreutica.
I tecnici e i professionali
Negli istituti tecnici domina:
- Amministrazione, Finanza e Marketing: 2.111 studenti
- Informatica e telecomunicazioni: 2.091
- Sistemi informativi aziendali: 1.489
- Turismo: 1.389
Tra i professionali il settore più numeroso è:
- Enogastronomia e ospitalità alberghiera: 3.103 studenti
Il messaggio dell’Ufficio scolastico regionale
Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha rivolto un augurio agli studenti, sottolineando il valore dell’esame come tappa fondamentale del percorso scolastico e ringraziando il personale della scuola per il lavoro svolto durante l’anno.