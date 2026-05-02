Il barocco di Acireale torna a profumare di primavera. Ha preso ufficialmente il via la Festa dei Fiori 2026, l’atteso spin-off primaverile del “Carnevale più bello di Sicilia”, che dal 30 aprile al 3 maggio trasforma il centro storico in un giardino a cielo aperto. Tra opere d’arte effimera, masterclass culinarie e grandi eventi musicali, la città si conferma capitale dell’artigianato floreale.

Festa dei fiori 🌺 Acireale2025

♬ suono originale – LiveUnict

L’arte che sboccia: i carri Infiorati

Il cuore pulsante della manifestazione sono i sei maestosi Carri Infiorati, capolavori di ingegneria e botanica realizzati con migliaia di garofani freschi. Quest’anno i maestri infioratori hanno superato se stessi con temi che spaziano dal sociale all’onirico:

Il weekend clou: programma e appuntamenti

Dopo il successo del “Concertone del Primo Maggio” in Piazza Duomo, il fine settimana entra nel vivo:

Sabato 2 Maggio : la giornata è dedicata alle famiglie con artisti di strada, giocolieri e il musical “La Bella e la Bestia”. In serata, la sfilata dei carri accompagnata da sbandieratori e gruppi folkloristici culminerà con il “Che Hit Festival – Notte Italiana”.

Domenica 3 Maggio: gran finale con il raduno delle auto storiche infiorate al mattino e l’ultima sfilata dei giganti infiorati nel pomeriggio. Alle 22:00, la tensione salirà per la premiazione del concorso, seguita dal tributo ai Beatles “BeatleStory Live”.

Non solo fiori: sapori e cultura

L’edizione 2026 ha dato ampio spazio all’enogastronomia con l’evento “I Sapori dell’Etna”. Chef di fama hanno presentato piatti iconici come il risotto botanico “Erbe, fiori e salsedine” e la suggestiva “Rosa Blu”, unendo visivamente il gusto alla bellezza cromatica della festa.

Per i visitatori sono inoltre aperti i musei cittadini, tra cui il Museo del Carnevale e le mostre di uniformi storiche, offrendo un percorso culturale completo che abbraccia l’intera identità acese.

La Festa dei Fiori si conferma un appuntamento imperdibile, capace di coniugare la tradizione secolare dei carri con un’offerta turistica moderna e dinamica, celebrando la rinascita della natura e dell’arte nel cuore della Sicilia.