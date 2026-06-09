Il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di via Catusi ad Acireale resterà chiuso temporaneamente dal 25 al 30 giugno. La sospensione del servizio è stata disposta dall’amministrazione comunale per consentire una serie di operazioni tecniche e organizzative necessarie al passaggio di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che entrerà ufficialmente nella nuova fase operativa dal 1° luglio 2026. Una chiusura programmata che rientra nel percorso di transizione tra il gestore uscente e quello entrante.

Le ragioni della chiusura e le operazioni tecniche

La sospensione dell’attività del CCR si rende necessaria per permettere lo svolgimento di interventi preliminari fondamentali per il corretto avvio del nuovo servizio. Tra le operazioni previste figurano lo svuotamento dei cassoni presenti all’interno della struttura e una serie di attività organizzative indispensabili per garantire la piena funzionalità del centro nella fase successiva al subentro del nuovo gestore. Si tratta di passaggi tecnici che richiedono la chiusura temporanea dell’impianto per motivi di sicurezza e per assicurare una gestione ordinata delle operazioni.

Una transizione per garantire continuità del servizio

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, il lavoro di coordinamento tra i soggetti coinvolti è costante e finalizzato a garantire una transizione senza disservizi. L’obiettivo principale è evitare criticità operative e assicurare la continuità del servizio di igiene urbana sul territorio comunale. Il passaggio tra gestore uscente ed entrante rappresenta infatti una fase delicata, nella quale la pianificazione delle attività assume un ruolo centrale per il buon funzionamento dell’intero sistema di raccolta dei rifiuti.

Il ruolo dell’amministrazione e la gestione del cambiamento

Il Comune di Acireale sta seguendo tutte le fasi del processo di subentro con attenzione, in collaborazione con gli operatori coinvolti, per garantire che il nuovo servizio possa partire nelle migliori condizioni possibili. La gestione del cambiamento prevede una serie di verifiche e interventi preliminari che mirano a ottimizzare l’organizzazione del CCR e a ridurre al minimo eventuali disagi per la cittadinanza. L’amministrazione sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata per accompagnare il territorio verso un modello di gestione più efficiente.

L’invito ai cittadini e la programmazione dei conferimenti

Durante i giorni di chiusura, i cittadini sono invitati a tenere conto della temporanea indisponibilità del Centro Comunale di Raccolta e a programmare eventuali conferimenti prima del 25 giugno. Una misura necessaria per evitare disagi e sovraccarichi nei giorni immediatamente precedenti alla sospensione. L’amministrazione raccomanda inoltre di seguire le indicazioni ufficiali e di collaborare con gli uffici competenti per facilitare il corretto svolgimento delle operazioni di transizione del servizio.