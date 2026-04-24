In occasione delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, i servizi di igiene ambientale e raccolta differenziata nei comuni etnei serviti da Dusty subiranno alcune modifiche organizzative. Le amministrazioni comunali, in collaborazione con il gestore del servizio, hanno predisposto un calendario specifico per garantire la continuità delle attività essenziali, con alcune sospensioni e variazioni limitate ai servizi non prioritari. Nei giorni successivi alle festività, invece, la raccolta dei rifiuti tornerà a svolgersi regolarmente secondo il calendario ordinario.

San Gregorio, Motta e Misterbianco: servizi regolari ma stop agli ingombranti

Nei comuni di San Gregorio di Catania, Motta Sant’Anastasia e Misterbianco il servizio di raccolta porta a porta e lo spazzamento urbano saranno garantiti regolarmente anche durante le giornate festive. Tuttavia, è prevista la sospensione del ritiro dei rifiuti ingombranti, così come non sarà attivo il Numero Verde per l’assistenza agli utenti. A Misterbianco, inoltre, i Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi al pubblico per entrambe le giornate, in linea con la riduzione dei servizi non essenziali durante le festività.

Gravina, San Giovanni La Punta e Valverde: servizi quasi completi con alcune limitazioni

A Gravina di Catania i servizi saranno in gran parte operativi, con la raccolta differenziata porta a porta, lo svuotamento dei cestini e lo spazzamento meccanizzato regolarmente attivi. Rimarranno invece sospesi lo spazzamento manuale, il Numero Verde e l’apertura del Centro Comunale di Raccolta. Situazione simile a San Giovanni La Punta, dove sarà garantita anche la raccolta degli ingombranti e resterà aperto il CCR, pur senza attivazione del Numero Verde. A Valverde, invece, il servizio seguirà lo stesso schema, con l’unica differenza della chiusura dei centri di raccolta.

Santa Maria di Licodia e Paternò: raccolta attiva ma con servizi ridotti

A Santa Maria di Licodia saranno regolarmente attivi i servizi di raccolta porta a porta, lo spazzamento urbano e il ritiro dei rifiuti ingombranti, mentre resterà sospeso il Numero Verde. A Paternò, nella giornata del 25 aprile, saranno garantiti i servizi principali di raccolta e pulizia urbana, ma non il Numero Verde né l’apertura del CCR. Il 1 maggio, invece, resteranno attivi porta a porta e spazzamento, mentre il ritiro degli ingombranti non sarà effettuato, essendo previsto esclusivamente nella giornata del sabato.

Servizi e festività: organizzazione per garantire continuità

Le variazioni predisposte da Dusty mirano a bilanciare le esigenze operative con il rispetto delle festività nazionali, assicurando comunque la continuità dei servizi essenziali nei diversi territori. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, mantenendo attiva la raccolta dei rifiuti e le attività di base, mentre i servizi complementari vengono rimodulati per consentire la gestione organizzativa del personale e delle strutture. Nei giorni immediatamente successivi, il sistema tornerà alla piena normalità secondo il calendario consueto.

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