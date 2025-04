Il 25 aprile, come ogni anno, in Italia si celebra l’anniversario della Liberazione, una ricorrenza che ricorda la vittoria della Resistenza contro il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma negli ultimi anni, questa giornata è diventata anche l’occasione perfetta per godersi una pausa all’aria aperta, magari insieme ad amici e familiari, approfittando di un clima piacevole e primaverile. E quest’anno in Sicilia vi saranno i programma numerosissimi eventi: tra sagre, gite fuori porta e il tanto atteso carnevale dei fiori. Di seguito tutti gli eventi in programma ai quali partecipare.

Acireale, Carnevale di primavera

Tutto pronto per la seconda edizione del Carnevale di primavera! Gli amati carri infiorati animeranno la città da 25 aprile al 1 maggio 2025. Dopo una breve pausa, la manifestazione torna in grande stile trasformando le vie del centro in un’esplosione di colori, profumi e allegria. I protagonisti assoluti saranno gli spettacolari carri allegorici infiorati, vere e proprie opere d’arte realizzate con migliaia di petali. Ma non solo, in programma ci sono anche spettacoli dal vivo, artisti di strada, musica, degustazioni di specialità locali e tante sorprese per tutte le età. Una bellissima novità: l’ingresso sarà gratuito per tutti!

Palermo, Expo Comics & Games

Dal 24 al 27 aprile, la Fiera del Mediterraneo di Palermo si trasforma nel paradiso per tutti gli amanti di fumetti, videogiochi, cosplay e cultura pop con la quarta edizione dell’Expo Comics & Games! Sarà un evento imperdibile, ricco di ospiti internazionali: tra fumettisti, doppiatori, attori, artisti e cosplayer, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Potrai scoprire anteprime, novità, fare shopping tra tantissimi gadget esclusivi, sfidare gli amici in tornei di videogiochi. E proprio Venerdì 25 aprile alle ore 15 vi sarà il Disney Lorcana e il Magic Commander Multiplayer.

Scordia, sagra della scacciata

All’EcoMuseo della Grotta del Drago, della Cava e della Città di Scordia torna un appuntamento tanto atteso: la Sagra della Scacciata, giunta ormai alla sua terza edizione! Un’occasione imperdibile per gustare una delle specialità più amate della tradizione siciliana, in un’atmosfera autentica e accogliente. L’ingresso è completamente gratuito e non è necessaria la prenotazione. Oltre alle delizie gastronomiche, sarà possibile partecipare a una suggestiva escursione alla Grotta del Drago, perfetta per chi ama natura e mistero.

La manifestazione durerà fino alle ore 19, con un ricco programma pensato per tutta la famiglia. I più piccoli potranno divertirsi con attività creative, colori e pittura, mentre adulti e ragazzi potranno assistere a spettacoli musicali, poesie e cantastorie che racconteranno le tradizioni del territorio in chiave coinvolgente e originale.

Musei gratuiti in tutta la Sicilia: cosa vedere

Il 25 aprile sarà un’occasione perfetta non solo per una gita fuori porta, ma anche per godersi arte, storia e cultura gratuitamente in tutta la Sicilia. In occasione della Festa della Liberazione, infatti, musei e parchi archeologici regionali saranno aperti con ingresso gratuito. Tra i luoghi simbolo che sarà possibile visitare gratuitamente ci sono numerosi parchi archeologici, come la Valle dei Templi di Agrigento, Segesta, Selinunte, teatro antico di Taormina,, la Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, e molti altri sparsi in tutta l’isola! Anche diversi musei regionali apriranno gratuitamente le loro porte come ad esempio: il Palazzo Abatellis e il Museo Salinas a Palermo, il Museo “Agostino Pepoli” a Trapani, la Galleria di Palazzo Bellomo a Siracusa, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Palermo , il Museo interdisciplinare di Messina.