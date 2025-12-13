L’attesa è finita! Oggi, giorno 13 dicembre, si svolgerà in città l’iniziativa “Catania di notte”. Si tratta di una speciale notte bianca che animerà vie e piazze cittadine, a questo si aggiunge l’apertura sino alle ore 23 di mercatini, attività commerciali e musei. I siti culturali saranno sparsi in tutta la città. Tutti i visitatori potranno accederci al costo simbolico di un euro.
I siti culturali aperti fino di notte
“Catania di notte” promossa dalla VII Commissione consiliare, presieduta da Giovanni Magni, in sintonia con il sindaco, che ha mantenuto la delega alla Cultura, e l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, prevede l’apertura fino alle 23 dei seguenti siti culturali al costo di 1 euro:
- Teatro antico,
- la Pinacoteca Santa Chiara,
- la Chiesa San Nicolò l’Arena,
- il Museo Vincenzo Bellini,
- il Museo Emilio Greco,
- il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943,
- il Museo del Cinema,
- la Mostra Permanente di carte geografiche antiche della Sicilia / Collezione La Gumina,
- il Museo Antichi Strumenti di Scrittura.
Saranno visitabili gratuitamente le Terme dell’Indirizzo, le Terme della Rotonda e la Chiesa San Francesco Borgia.
Le altre iniziative previste per la serata
Nella serata di sabato 13 dicembre, sono previste diverse iniziative gratuite in tutta la città:
- Piazza Duomo ospita, alle 20:30, l’evento “Natale tra cori e fiabe”, a cura dell’associazione Rebetiko.
- Chiesa Santa Maria di Gesù, sempre alle 20:30, va in scena lo spettacolo teatrale “Scrooge o Lo Spirito del Natale Fantasma”, liberamente ispirato a “Il Canto di Natale” di Charles Dickens, a cura dell’associazione culturale Il Teatro Fantasma;
- Chiesa della Trinità, ore 20:00, nell’ambito di Palcoscenico Catania, si terrà il concerto “Sacre Armonie: da Bach alla Nuvena”, con l’Orchestra della Camerata Strumentale Siciliana e il Coro della Camerata Polifonica Siciliana;
- Tinni Tinni Arts Club presenta alle 21:00 Resonet, una performance multimediale con sonorizzazione dal vivo di immagini sulle tradizioni del Natale in Sicilia.