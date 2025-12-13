L’attesa è finita! Oggi, giorno 13 dicembre, si svolgerà in città l’iniziativa “Catania di notte”. Si tratta di una speciale notte bianca che animerà vie e piazze cittadine, a questo si aggiunge l’apertura sino alle ore 23 di mercatini, attività commerciali e musei. I siti culturali saranno sparsi in tutta la città. Tutti i visitatori potranno accederci al costo simbolico di un euro.

I siti culturali aperti fino di notte

“Catania di notte” promossa dalla VII Commissione consiliare, presieduta da Giovanni Magni, in sintonia con il sindaco, che ha mantenuto la delega alla Cultura, e l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, prevede l’apertura fino alle 23 dei seguenti siti culturali al costo di 1 euro:

Teatro antico,

la Pinacoteca Santa Chiara,

la Chiesa San Nicolò l’Arena,

il Museo Vincenzo Bellini,

il Museo Emilio Greco,

il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia 1943,

il Museo del Cinema,

la Mostra Permanente di carte geografiche antiche della Sicilia / Collezione La Gumina,

il Museo Antichi Strumenti di Scrittura.

Saranno visitabili gratuitamente le Terme dell’Indirizzo, le Terme della Rotonda e la Chiesa San Francesco Borgia.

Le altre iniziative previste per la serata

Nella serata di sabato 13 dicembre, sono previste diverse iniziative gratuite in tutta la città: