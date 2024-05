Eventi Catania: Festival della Granita e dimore storiche da visitare gratis

Eventi Catania e provincia, sarà un weekend ricco di spunti: ecco cosa fare nel finesettimana tra birra, dimore storiche e granita siciliana.

Eventi Catania: è in arrivo un weekend ricco di ispirazioni per tutti coloro i quali solo alla ricerca di idee per trascorrere il finesettimana. Infatti, l’ultimo weekend di maggio si chiude con due festival culinari e un evento di interesse culturale attivo in tutta Italia: ecco di cosa si tratta.

Eventi Catania e provincia: Festival della Granita

Quando arriva l’estate, uno dei piaceri più attesi dai catanesi in particolare e da tutti i siciliani in generale è la granita. Tipica colazione, o per qualcuno pranzo, siciliano in estate, questo pasto è tra quelli più semplici e apprezzati in assoluto da locali e turisti. Non sorprende quindi la creazione di un Festival ad esso dedicato.

Si tratta di “Nivarata“, il Festival internazionale della granita siciliana, organizzato ogni anno ad Acireale. Per l’edizione 2024, l’appuntamento è previsto da oggi, 23 maggio, fino a domenica 26. Il programma è disponibile sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento e prevederà degustazioni di granite e sorbetti realizzati da maestri italiani e non solo. Inoltre, saranno anche previsti giochi, cooking show e momenti di musica nel corso delle giornate.

Eventi Catania: Beer Catania

Un altro grande appuntamento che ritorna per l’edizione 2024 è il Beer Catania, ormai noto Festival delle birre artigianali e delle eccellenze del territorio organizzato nella città etnea. Attivo da oggi, 23 maggio fino a domenica 26, il Festival si terrà all’Istituto Ardizzone Gioeni in via Etnea 595.

Nelle giornate di giovedì e venerdì, l’apertura sarà dalle 17.00 alle 2.00 di notte, mentre sabato e domenica l’apertura sarà prevista alle 11 del mattino. Previste degustazioni, seminari e laboratori oltre ad altri eventi a tema.

Eventi Catania weekend: Giornata delle Dimore Storiche

Infine, domenica 26 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. In occasione di quest’evento, sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi aderenti all’iniziativa. Per visualizzare la lista delle dimore e dei parchi interessati è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione.

In provincia di Catania saranno visitabili Palazzo Biscari a Catania e Palazzo Spadaro Libertini a Caltagirone. I luoghi visitabili in Sicilia sono in totale 7, tra le varie province dell’Isola.