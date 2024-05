Etna Comics 2024: la lista degli ospiti

Etna Comics 2024: sono già stati confermati gli ospiti che saranno presenti al Festival del Fumetto ospitato dalla città di Catania.

Etna Comics 2024: il countdown per l’inizio del Festival del Fumetto ospitato dalla città etnea è ormai iniziato. Infatti, mancano ormai poche settimane all’avvio dei giorni di festa per gli amanti del genere, che si riuniranno a Catania per l’Etna Comics. Oltre alle attività previste per l’evento, saranno anche diversi gli ospiti presenti nei giorni del Festival.

Etna Comics 2024: le date e il luogo dell’evento

Come ormai noto, la location dell’Etna Comics anche per quest’anno sarà il polo fieristico de “Le Ciminiere” di Catania, che ospiterà l’evento e i numerosi fan che occorreranno. Nello specifico, le date dell’Etna Comics saranno quelle della prima settimana di giugno: infatti, i giorni in cui Le Ciminiere ospiteranno varie persone saranno quelli dal 1° al 4 giugno 2023.

Etna Comics 2024: gli ospiti

Anche per questa edizione, gli ospiti presenti all’Etna Comics 2024 saranno moltissimi e provenienti da mondi professionali diversi tra loro, offrendo una varietà non indifferente. Di seguito, ecco l’elenco dei nomi degli ospiti confermati fino a questo punto, come riportato sul sito ufficiale dell’evento: