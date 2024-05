Taobuk 2024, previsti oltre 200 ospiti: di chi si tratta

Letteratura, arti, geopolitica e scienza sul tema dell'Identità: saranno questi gli ingredienti principali dell'edizione 2024 del Taobuk.

“Il tema di quest’anno ribadisce la vocazione di Taobuk a farsi fucina di idee, dando voce ad autorevoli maître a penser che il festival è onorato di ospitare. Indagheremo il tema a 360 gradi partendo sempre dalla letteratura, per evidenziarne l’approccio esistenziale” spiega la fondatrice del festival, Antonella Ferrara. Oltre 200 ospiti arricchiranno l’evento che si terrà dal 20 al 24 Giugno presso il Teatro Antico di Taormina.

La serata di gala di Sabato 22 Giugno, condotta dalla direttrice artistica Antonella Ferrera e dal giornalista Massimiliano Ossini, verrà trasmessa su Rai1 Lunedì 8 Luglio. Accoglierà i premiati di questa edizione: per la letteratura il Nobel norvegese Jon Fosse e lo statunitense Jonathan Safran Foer, per le arti visive Marina Abramović, per la danza l’étoile Nicoletta Manni e il coreografo Moses Pendleton, direttore e fondatore di Momix; per il cinema il regista Ferzan Ozpetek e l’attrice Kasia Smutniak, per la musica leggera la cantante Noemi. Anche quest’anno l’accompagnamento musicale è riservato alla pluripremiata Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Sarà dedicato un omaggio alla memoria di Franco Di Mare, giornalista e intellettuale impegnato. Di Mare, dal 2011 al 2016 è stato anche presidente del comitato scientifico del festival.

Mentre il 23 Giugno si assisterà allo spettacolo di Alessandro Baricco, autore e regista. Baricco sarà sul palco come voce narrante affiancato dalle attrici Stefania Rocca e Valeria Solarino. Accompagnato dai 100 Cellos, l’ensemble di violoncellisti fondato da Enrico Melozzi e Giovanni Sollima.

Durante le cinque giornate saranno presenti anche il commissario Europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Fernando Aramburu a cui sarà conferito il Taobuk Award. Lo scrittore Glenn Cooper, il Presidente di Fondazione Maxxi Alessandro Giuli, il curatore di Biennale Architettura Carlo Ratti. E ancora, gli economisti Carlo Cottarelli e Mario Monti, la scienziata Ilaria Capua, la scrittrice Stefania Auci, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il giornalista Federico Rampini, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti e la scrittrice spagnola Rosario Villajos.