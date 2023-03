Stasera in TV: in onda “L’uomo d’acciaio” e “Fiorentina vs Sivasspor”

Difficile raggiungere un Cinema Catania? nessuna paura, la redazione di LiveUNICT è qui con voi per consigliarvi il miglior intrattenimento proposto questa sera sul piccolo schermo.

L’uomo d’acciaio [Italia 1, ore 21:20]: Clark Kent, giornalista ventenne dotato di fantastici super poteri, è appena arrivato sul pianeta Terra ma non conosce il perché di questi suoi poteri e come usarli. Presto Clark inizia a capire che da questi poteri derivano tante decisioni difficili per la sua vita e quella dei suoi cari. Infatti, mentre il mondo si trova sotto attacco, Clark si trova sul punto di dover scegliere il da farsi: lottare o lasciare il destino della Terra ai nemici?

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie [Rai Movie, ore 21:10]: Un numero sempre più grande di scimmie evolute guidato da Caesar viene minacciato da esseri umani sopravvissuti al virus propagatosi un anno prima. Adesso uomini e scimmie si trovano a lottare per chi sarà la specie dominante sulla Terra.

Fiorentina Vs Sivasspor [TV 8, ore 20:55]: In onda questa sera il match di Conference League che vedrà scontrarsi la Fiorentina contro il Sivasspor. Match di calcio che promette grande intrattenimento e spettacolo.

Ouija [Italia 2, ore 21:15]: Alice Zander, dopo esser rimasta vedova con due figlie, cerca di guadagnare denaro fingendo di parlare con demoni e defunti,. Tuttavia decide di comunicare con gli spiriti attraverso il rituale Ouija, da quel momento la vita di Alice inizia a complicarsi giorno dopo giorno.