Netflix, film e serie tv in uscita a marzo 2023: i titoli

Marzo 2023 ha tantissime proposte interessanti in uscita su Netflix: di seguito i titoli più interessanti consigliati dalla redazione.

Proprio da Netflix, la piattaforma di streaming più seguita del momento, arrivano tanti film e serie tv accattivanti per questo mese di marzo: ogni mese, infatti, assistiamo all’uscita di nuovi film, documentari e serie tv sempre nuovi, con ampia possibilità di scelta per ogni tipologia di spettatore. Anche per questo marzo sono previsti nuovi contenuti: di seguito le uscite del mese.

Serie tv

Ci pensa Ariyoshi! (serie) – disponibile dal 14/3;

Tenebre e Ossa 2 (serie) – disponibile dal 16/3;

Hasta el Cielo (serie) – disponibile dal 17/3;

Noise (serie tv) – disponibile dal 17/3;

Agent Elvis (serie) – disponibile dal 17/3;

Il suo regno 2 (serie) – disponibile dal 22/3;

Città invisibile 2 (serie) – disponibile dal 22/3;

The Night Agent (serie) – disponibile dal 23/3;

Wellmania (serie) – disponibile dal 29/3;

Emergency – Primi soccorritori a New York (serie) – disponibile dal 29/3;

Unstable (serie) – disponibile dal 30/3.

Film

Un’isola per cambiare (film) – disponibile dall’8/3;

Luther: Verso l’inferno (film) – disponibile dal 10/3;

Outlast – Gioco di squadra (film) – disponibile dal 10/3;

Era ora (film) – disponibile dal 16/3;

L’elefante del mago (film) – disponibile dal 17/3;

Re dell’ombra (film) – disponibile dal 17/3;

Black Clover: la spada dell’Imperatore magico (film) – disponibile dal 31/3;

Kill Boksoon (film) – disponibile dal 31/3.

Documentari