La Sicilia torna a essere protagonista su scala internazionale con una nuova serie ispirata a uno dei capolavori della letteratura italiana: “Il Gattopardo”. Show tratto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Netflix ha finalmente annunciato la data ufficiale del debutto della serie, composta da sei episodi, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 5 marzo 2025.

Un classico che si rinnova

Tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pubblicato nel 1958, “Il Gattopardo” è un’opera iconica che narra il passaggio dalla Sicilia borbonica al Regno d’Italia attraverso la storia del principe Fabrizio Salina e della sua famiglia. Il racconto, intriso di nostalgia e trasformazioni sociali, è già stato reso celebre dall’adattamento cinematografico di Luchino Visconti del 1963, che vinse la Palma d’Oro a Cannes.

Netflix ha deciso di reinterpretare questa storia per il pubblico contemporaneo, mantenendo intatti i temi universali del romanzo, ma arricchendoli con una narrazione fresca e un’attenzione maggiore ai personaggi femminili.

Cast e ambientazioni mozzafiato

La serie vanta un cast di altissimo livello. Tra i protagonisti ci sono: Kim Rossi Stuart , nel ruolo del principe Fabrizio Salina;

, nel ruolo del principe Fabrizio Salina; Benedetta Porcaroli , che interpreta la giovane Angelica Sedara;

, che interpreta la giovane Angelica Sedara; Saul Nanni, nei panni di Tancredi Falconeri, il nipote affascinante e ambizioso del principe. Le riprese, effettuate interamente in Sicilia, valorizzano i paesaggi mozzafiato dell’isola, dai palazzi barocchi alle campagne assolate. Le città di Palermo, Catania e Noto hanno fornito il perfetto sfondo per ricreare l’atmosfera ottocentesca, rendendo la Sicilia una protagonista tanto quanto i personaggi.

Approccio moderno ad un classico senza tempo

Netflix promette una serie capace di parlare non solo ai fan dell’opera originale, ma anche a un pubblico giovane e internazionale. Il regista Tom Shankland, noto per il suo lavoro in serie di successo come “The Serpent” e “House of Cards”, ha dichiarato di voler creare una narrazione visivamente potente, capace di esplorare i conflitti tra tradizione e modernità che rendono il romanzo così attuale.

Tra le novità, ci sarà un approfondimento maggiore dei personaggi femminili, con particolare attenzione a Angelica, emblema della modernità e della sfida alle convenzioni sociali, e a Concetta, figlia del principe Salina, simbolo della fedeltà alle tradizioni.