È aperto un casting per partecipare a “L’amore è cieco: Italia”, la versione italiana del celebre dating show americano “Love is Blind”. Questo programma è rivolto a chi è in cerca del partner ideale ed è prodotto da Banijay Italia, con trasmissione prevista su Netflix.

Ecco tutti i dettagli su come fare domanda per i provini.

Di cosa si tratta

Il format “Love Is Blind”, da cui deriva l’edizione italiana “L’amore è cieco”, è una produzione americana. Dalla sua prima messa in onda negli Stati Uniti, il 14 febbraio 2020, è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico globale, dando vita a vari adattamenti in diverse nazioni, tra cui Regno Unito, Giappone, Brasile, Svezia e Messico.

Il programma è un esperimento sociale che coinvolge quindici uomini e quindici donne single, i quali trascorrono 10 giorni conoscendosi senza mai incontrarsi di persona. La comunicazione avviene esclusivamente tramite uno speaker, in una stanza che li separa dagli altri partecipanti. Durante questo percorso, possono arrivare a farsi proposte di matrimonio. Se una proposta viene accettata, le coppie fidanzate possono finalmente vedersi di persona e trascorrere una settimana insieme in un resort.

Successivamente, i fidanzati si trasferiscono in un complesso di appartamenti nella loro città per le ultime tre settimane dell’esperimento. Al termine di questo periodo, ogni coppia si ritrova all’altare, dove ciascun partecipante deve decidere se pronunciare il fatidico “Sì, lo voglio” e sposarsi ufficialmente.

“L’amore è cieco”: figure ricercate

I casting verranno gestiti da Banijay Italia e il programma sarà disponibile su Netflix. “L’amore è cieco” offre un’opportunità a single desiderosi di trovare il compagno con cui condividere la vita. Le audizioni sono destinate a coloro che sperano di scoprire il vero amore. È richiesto un intervallo di età tra i 25 e i 45 anni per partecipare.