Stasera in tv: “Papillon 2017” e “Il Padrino”

Stasera in tv: diversi sono i film per questo venerdì sera. Ecco alcuni di quelli più consigliati dalla redazione di Live Unict.

Papillon 2017 [Rai 4, ore 21:20]: Film Thriller del 2017, racconta di Charlie Hunnam e Rami Malek, nel remake del cult del 1973. Condannato ingiustamente all’ergastolo, il giovane Henri Charriere tenta la fuga da un campo di lavoro.

Per sempre la mia ragazza [Rai Movie, ore 21:10]: Commedia romantica del 2018, tratta dal romanzo di Heidi McLaughlin. Un cantante country torna nella sua città di origine per riconquistare la donna di cui è ancora innamorato.

Il Padrino [Iris, ore 21:00]: La storia parte presentando la figura di Vito Corleone, emigrato bambino dalla Sicilia negli Usa, è divenuto un grande “padrino”, ovvero il capo di un’importante famiglia mafiosa , una delle cinque di New York . Ci si rivolge a lui come si conviene ad un personaggio di grandissimo rilievo e rispettato : nelle prime scene in cui viene festeggiato il matrimonio di una delle sue figlie, Connie , don Vito riceve gente come in una vera e propria udienza i quali gli chiedono favori e lui decide se farli e a chi commissionare il ” lavoro “. I favori consistono nel punire, o addirittura uccidere qualcuno, nell’ottenere un certo appalto o lavoro. Don Vito rimarrà ferito in un attacco a toccherà al figlio Michael prendere le redini della famiglia.

Matrimonio impossibile [Canale 27, ore 21:10]: Commedia del 2003, in cui due suoceri dovranno collaborare tra loro nonostante siano molto diversi: infatti uno è un tranquillo podologo, l’altro una spia. Remake del film del 1979 con Peter Falk e Alan Arkin.