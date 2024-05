Etna Comics 2024: date e come acquistare i biglietti

Etna Comics 2024, manca poco all'avvio: ecco tutte le informazioni sulle date e come acquistare i biglietti per l'evento.

L’Etna Comics 2024 è ormai alle porte: infatti, mancano poche settimane all’avvio del Festival internazionale del Fumetto, del Gioco e della cultura Pop. Quest’anno, l’Etna Comics giunge alla 12esima edizione, che si preannuncia già ricca di eventi e grandi ospiti come negli anni precedenti.

Etna Comics 2024: date e sede

Per l’avvio, sarà necessario attendere l’arrivo del mese di giugno. In particolare, l’Etna Comics 2024 aprirà le sue porte ad appassionati e curiosi a partire da giovedì 6 giugno. La durata del Festival sarà di 4 giorni, come già successo per le recenti edizioni passate, e quindi la sua conclusione è prevista per il 9 giugno. L’area espositiva sarà aperta dalle 10:00 alle 20:00, mentre l’Area Palco sarà accessibile dalle 16:00 alle ore 21:00.

Come ogni anno, l’Etna Comics attirerà a Catania tantissimi appassionati della cultura pop nel suo totale. Infatti, di anno in anno, il pubblico del Festival è sempre più vario e vasto. La sede dell’evento sarà, come da tradizione, quella de Le Ciminiere di Catania, all’interno della quale sarà possibile organizzare i diversi padiglioni di mostre, esposizioni, convegni, workshop, aree svago e gioco.

Etna Comics 2024: il manifesto

Nel manifesto di quest’anno è presente ancora una volta un omaggio alla Sicilia. Infatti, ad essere raffigurato come “testimonial” del Festival del Fumetto è Luigi Pirandello, noto scrittore siciliano. Riconoscibile non sono dall’aspetto ma anche da ciò che lo circonda nel manifesto: si tratta di maschere che riprendono quelle letterarie “pirandelliane” ma raffiguranti alcuni dei più famosi personaggi della cultura pop.

Il manifesto è opera di Zerocalcare, noto fumettista che oltre ad aver firmato l’immagine principale di questa edizione di Etna Comics, sarà anche uno degli ospiti più attesi del festival. Inoltre, Zerocalcare verrà anche insignito del Premio D’Arrigo nel corso della manifestazione.

Come acquistare i biglietti

Per chi volesse acquistare i biglietti, questi potranno essere acquistati in presenza oppure online. Nell’ultimo caso, sono già disponibili sia nel formato giornaliero che per quanto riguarda gli abbonamenti. Il costo del biglietto per l’ingresso giornaliero è di 15 euro per ciascuno dei giorni che vanno dal 6 al 9 giugno.

Gli abbonamenti sono invece disponibili secondo i seguenti formati: