Etna Comics 2024, il manifesto di Zerocalcare è un omaggio a Pirandello

Zerocalcare, fumettista italiano di fama internazionale, dedica a Pirandello il nuovo manifesto dell'Etna Comics 2024.

Prensetato, negli scorsi giorni, il manifesto dell’Etna Comics 2024, festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura POP. La kermesse quest’anno si terrà presso il Centro fieristico Le Ciminiere dal 6 al 9 giugno.

La dodicesima edizione si apre all’insegna del recupero dei maestri narratori della terra siciliana, Pirandello su tutti, il quale viene magistralmente disegnato da Zerocalcare. Pirandello viene rapprensentato insieme alle maschere, le quali si trasformano in riferimenti alla cultura pop fumettistica e non solo.

La scelta non è casuale e ci tengono a farlo sapere gli organizzatori del festival, il direttore Antonio Mannino e il vicedirettore Gianluca Impegnoso: “Dopo l’epopea con cui abbiamo raccontato i miti catanesi, adesso puntiamo ai grandi autori siciliani, a partire dal nostro premio Nobel, Luigi Pirandello. Colui che con la sua visione pionieristica ha saputo rivoluzionare la drammaturgia teatrale e che nessuno meglio di un artista come Zerocalcare poteva rappresentare. Un cantastorie che sa analizzare l’animo umano attraverso i suoi personaggi, proiezioni di sé stesso. Un po’ come faceva Pirandello, ma in chiave moderna“.

Zerocalcare sarà presente al festival nei primi due giorni.