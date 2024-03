Eventi Catania, cosa fare nel weekend: Pino D’Angiò in concerto e musei gratis

Eventi Catania: cosa fare nel weekend nella città etnea? Le attività del weekend tra Pino D'Angio in concerto e musei gratis.

Eventi Catania: cosa fare nel weekend per chi lo trascorrerà nella città etnea? Le alternative non sono certo poche: infatti, sono previsti eventi per tutti i gusti, con accesso gratuito e fruibili da tutti. Ecco quali sono le principali proposte per il weekend a Catania.

Eventi weekend: musei gratis

La prossima domenica, 10 marzo 2024, alcuni musei saranno ad accesso gratuito in Sicilia. L’iniziativa è in ricordo della scomparsa di Sebastiano Tusa, noto archeologo e assessore ai Beni culturali tragicamente scomparso in un disastro aereo avvenuto il 10 marzo del 2019.

In particolare, i musei che hanno comunicato di aderire all’iniziativa saranno nella zona di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e Trapani. A tal proposito, per coloro i quali vorranno approfittare delle prime giornate della bella stagione per una gita o un weekend fuori porta, quest’iniziativa potrebbe rivelarsi un’ottima opzione.

Cosa fare a Catania nel weekend: Pino D’Angiò in concerto

Tra le idee per il weekend non può di certo mancare la musica. Infatti, un evento eccezionale si svolgerà questo weekend a Catania: Pino D’Angiò sarà in concerto nella città etnea. L’evento sarà gratuito e si svolgerà al Nü Land in occasione del Pop Up Market Sicily.

Il concerto sarà sabato 9 marzo alle ore 22:30, per poter ballare e cantare tutti insieme i successi del cantante di “Che idea!”. Inoltre, nel corso del weekend si svolgerà anche il canonico evento del Pop Up Market, previsto il sabato dalle 11:00 all’1:30 e la domenica dalle 10:00 alle 23:00, sempre ad accesso gratuito. Previsti vari settori merceologici, come il Vintage, l’Area Food, Pop Up Bar, Musica.

Eventi Catania: le “Serate Novecento”

Un’altra attività per il weekend è quella prevista per venerdì e sabato alle 17:30 alla Sala Magma di Catania. Infatti, in quest’occasione si svolgeranno le “Serate Novecento”, dedicate alla letteratura e che avranno il loro culmine nella serata del 21 marzo nella stessa sede per la Giornata Mondiale della Poesia.

I temi dei due eventi del weekend saranno “Amori” di Maria Gabriella Canfarelli e il numero 15 della rivista “La Terrazza”. Previste letture di poesie e pagine recitate. L’ingresso agli eventi è libero per entrambe le serate.