Incidente sulla Tangenziale di Catania: lunghe code e traffico bloccato

Incidente sulla Tangenziale di Catania: a causa del sinistro, lunghe code e traffico bloccato per diversi chilometri.

Una mattinata di vero caos sulla Tangenziale di Catania, dove oggi si è verificato un incidente tra più auto in direzione Siracusa che ha provocato lunghe code sulla strada.

In particolare, lo scontro si è verificato nei pressi dello svincolo di San Giorgio intorno alle 8:00 di questa mattina. Secondo quanto riportato, le auto rimaste coinvolte nell’impatto hanno bloccato il passaggio degli altri veicoli rimanendo al centro della carreggiata. Si indaga per capire le cause dell’incidente e la natura del sinistro, oltre che la sua dinamica

Nel frattempo, il traffico sulla Tangenziale di Catania è andato totalmente in tilt, con lunghe code di circa 5 chilometri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, anche se sembra che non ci fossero feriti gravi in seguito all’incidente. Presenti sul luogo dell’incidente anche le autorità, che si sono attivate per gestire la situazione veicolare e permettere il deflusso della circolazione.