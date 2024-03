Sicilia, 26enne precipita dal settimo piano e muore: aperta indagine

Un giovane medico di appena 26 anni è morta precipitando dal settimo piano di un palazzo: si indaga sulla vicenda.

È una vera e propria tragedia, quella che si è verificata nel corso della mattinata di ieri. I fatti si sono svolti in via De Gasperi a Palermo, dove una donna di 26 anni è morta precipitando dal settimo piano di un palazzo. La giovane era un medico dell’ospedale Civico di Palermo.

La caduta è avvenuta intorno alle 7 del mattino e, purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti il 118 e la polizia, che hanno constatato il decesso della giovane e hanno transennato la zona per non fare avvicinare nessuno. Non si conoscono ancora i motivi o le cause del gesto e si indaga per capire qualcosa di più sulla vicenda. In particolare, le indagini porteranno luce sulla natura volontaria o meno del gesto.