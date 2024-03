Investono 100mila euro ma li perdono: banca risarcisce coppia siciliana

Una coppia siciliana ha vinto la battaglia legale contro Monte Paschi a seguito di un investimento sbagliato nel 2014.

La Banca Monte dei Paschi di Siena è stata condannata a restituire i soldi investiti in obbligazioni nel 2014 da una coppia di Partinico.

I due coniugi avevano ricevuto un risarcimento di 100 mila euro per la morte del figlio, avvenuta a causa di un incidente stradale. I dipendenti dell’istituto bancario, ignorando l’inesperienza della coppia nell’ambito finanziario, gli consigliarono di investire l’intera somma in obbligazioni. L’operazione si rivelò fallimentare e la coppia venne incoraggiata ad acquistare un nuovo pacchetto, per poi infine perdere tutto nel 2018.

Assistita dagli avvocati Elisabetta Violante e Alessandro Palmigiano, la coppia è riuscita a riottenere il proprio denaro.

Stando alla sentenza del giudice della quinta sezione di Palermo Claudia Turco, i funzionari della filiale di Monte dei Paschi non hanno tutelato i propri correntisti e svolto un’attività di profilatura del cliente “frettolosa e superficiale, se non se non addirittura mirata a rendere il profilo (apparente) del cliente adeguato all’investimento”.