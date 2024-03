“Ti regalerò una rosa”: l’iniziativa per omaggiare le donne catanesi

Un'iniziativa per sensibilizzare la società al tema del rispetto di genere e dell'integrazione sociale. Di seguito i dettagli.

In occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, il Movimento cristiano lavoratori Sicilia e Als e Mcl Sicilia terranno domani una conferenza stampa per la presentazione dell’evento “Ti regalerò una rosa” che si terrà dopodomani, all’ingresso della Villa Bellini, e il cui tema centrale sarà la celebrazione delle donne tramite un gesto di bellezza e integrazione sociale.

Infatti, l’iniziativa prevede l’offerta di 100 rose ad altrettanti donne catanesi distribuite da minori e giovani immigrati come simbolo di fraternità e rispetto.

Paolo Ragusa, Presidente di Als Mcl Sicilia, e Piergiuseppe De Luca, presidente provinciale Mcl Catania e vice presidente Mcl Sicilia, guideranno la presentazione, illustrando l’importanza dell’evento e il significato che esso riveste per la comunità insieme ad un rappresentante del Consorzio Umana Solidarietà s.c.s. che sottolineerà il contributo delle cooperative sociali all’iniziativa.

L’evento si terrà a partire dalle ore 16:00 e coinvolgerà uomini e donne con l’intento di rafforzare la comunità e sensibilizzare sull’importanza dei gesti di solidarietà e gentilezza in vista di una società più equa e rispettosa delle tematiche di genere e di integrazione.