Eventi Catania: weekend tra cultura, cinema e attività all’aperto

Il weekend è finalmente arrivato, ma come trascorrerlo? Ecco tutti gli eventi a Catania e dintorni per inaugurare l'arrivo di marzo.

Eventi Catania: cosa fare nel weekend? Ogni settimana è sempre la stessa storia: tra il lavoro e lo studio, non c’è mai abbastanza tempo per riflettere su come trascorrere il tempo libero del finesettimana. Tuttavia, le attività non mancano. Ecco i suggerimenti degli eventi Catania per decidere cosa fare nel primo weekend di marzo nella città etnea.

Eventi Catania: giornate per la cultura

Che le giornate del weekend siano dedicate al relax non c’è dubbio. Tuttavia, riguardo le attività da svolgere tra sabato e domenica, le idee sono molto varie, a seconda delle preferenze. Di certo, molti amano dedicarsi alla cultura nel tempo libero, o svolgere attività che durante la settimana sono trascurate per motivi lavorativi o di studio. Pertanto, una delle idee utili per impiegare il tempo del weekend a Catania è quello di dedicarsi a visite culturali.

Per esempio, è possibile visitare qualcuno dei tanti musei della città etnea nel corso del weekend. Tra il Museo dello Sbarco in Sicilia e il vicino Museo del Cinema, e ancora i luoghi come il Castello Ursino e il Monastero dei Benedettini, a Catania c’è solo l’imbarazzo della scelta. Inoltre, non vanno dimenticati i luoghi della cultura a cielo aperto e sempre aperti: per esempio, le tante chiese, o le lapidi e monumenti sparsi in giro per la città etnea.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Cosa fare nel weekend a Catania: attività all’aria aperta

Per gli amanti dello sport o per chi sta sempre rintanato tra quattro mura, un’idea da valutare per il weekend è certamente quella di svolgere attività all’aria aperta. Che si tratti di passeggiate nella natura, di scampagnate fuori città o di attività sportiva a due passi dal mare, le opportunità che offre Catania sono diverse.

Inoltre, nonostante il maltempo degli ultimi giorni, le condizioni meteo di Catania per il weekend dovrebbero migliorare notevolmente. A tal proposito, potrebbe essere la volta buona per andare ad approfittare della neve sull’Etna, prima di dare ufficialmente il benvenuto alle temperature miti della bella stagione.

Eventi Catania: cosa vedere al cinema

Infine, dopo aver speso la giornata all’aria aperta o in un museo, un’idea di relax per il weekend non può che essere il cinema. Infatti, a ridosso degli Oscar 2024, sono tantissime le nuove uscite che meritano di essere viste se si vuole rimanere “sul pezzo” in campo cinematografico.

A tal proposito, al momento al cinema si trova la seconda parte di “Dune”, film che ha già ottenuto ottimi risultati con il primo capitolo. Infine, per gli amanti di generi dai toni drammatici e thriller si segnalano “La sala professori” e “La zona d’interesse”.