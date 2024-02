Catania, annunciato l’Etna book 2024: i prossimi appuntamenti

Annunciato l'Etnabook 2024 e con esso anche il Premio Letterario Cultura: di seguito tutti i dettagli per partecipare.

Etna book festival internazionale del libro e della cultura di Catania è una realtà che si sta sempre più affermando nel panorama nazionale dei festival del libro. Dalla sua prima edizione, svoltasi nel 2019 ad oggi, la manifestazione è cresciuta riscuotendo notevoli apprezzamenti sia da parte del pubblico che dagli addetti del settore, professionisti del mondo dell’editoria e della comunicazione.

Tanti gli ospiti, scrittori e non solo, che in questi anni hanno preso parte al festival, che si snoda in rassegne specifiche come EtnaKids dedicata ai giovani lettori, EtnaStar che coniuga ai libri il mondo del cinema, del teatro e della musica, e poi EtnabookLab uno spazio dedicato all’incontro e al confronto tra autori e pubblico.

Il Premio letterario cultura

Sin dalla prima edizione, il cuore di Etna book è stato il Premio letterario cultura sotto il vulcano, un concorso che raccoglie le opere di autori emergenti e non solo, provenienti da tutta Italia. Il premio è articolato in tre sezioni: poesia, narrativa/saggio, un libro in una pagina. Le opere pervenute vengono poi valutate da tre giurie di addetti del settore che decretano ogni anno i vincitori premiati poi durante la serata di gala.

Il bando per partecipare alla VI edizione di Etna book è già online: è possibile inviare le proprie opere seguendo le indicazioni relative alla Sezione Bandi sul sito etnabook.it.

I prossimi appuntamenti

Etna book 2024 come di consueto si svolgerà a fine estate; nel frattempo però gli incontri letterari proseguono con la rassegna Aspettando Etna book. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 29 febbraio alle ore 17.00 presso la sede della Catania Film Commission, per presentare l’ultimo libro di Debora Scalzo, “Un dolore da difendere” edito da Santelli Editore. Scrittrice siciliana di adozione milanese, ma anche produttrice, regista, sceneggiatrice e stilista Debora Scalzo è la direttrice della rassegna EtnaStar all’interno di Etnabook, nel suo nuovo romanzo racconta una storia forte e profonda quella di Luna e Ignazio, a moderare l’incontro il giornalista Lucio Di Mauro.

Etna book festival internazionale del libro e della cultura di Catania, organizzato dall’associazione culturale NO_NAME presieduta da Cirino Cristaldi, dà appuntamento con la VI edizione dal 18 al 22 settembre 2024.