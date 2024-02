Torneo di pallavolo sulla neve dell’Etna: l’evento [FOTO]

Si è svolto sull'Etna il Pistì Snow Trophy. Ecco di seguito tutti i dettagli al riguardo e alcune immagini.

Anche per il 2024 non poteva mancare il Pistì Snow Trophy e cosi è stato. Al termine di un weekend che meteorologicamente parlando ha regalato la sorpresa più grande della neve sull’Etna, ormai inaspettata ai più, Mediterranea Eventi (in partnership con Team Volley Messina e Triptop) ha dato vita alla quinta edizione di uno snow trophy sempre partecipatissimo.

Una festa per tutti, con la ciliegina sulla torta del torneo amatoriale di snow volley powered by Endas Sicilia che si è potuto realizzare grazie ad una nevicata tanto attesa dalle diverse squadre che, con grande entusiasmo, si sono date battaglia nel campo da gioco allestito in zona Monte Conca – Piano Provenzana.

Per la cronaca, ad alzare la coppa del torneo amatoriale di snow volley powered by Endas Sicilia è stato la squadra dei “PallavolistiMicatanto”, con il quartetto composto da Daniela Filograsso, Nicola D’Andrea, Davide Aloisio e Federica Castellana. Secondo gradino del podio per i “Domani smetto” (Nadia Pasqua, Antonio Musumeci, Giuseppe Costa, Melania Filograsso e Mariagrazia Giliberto), mentre la medaglia di bronzo va ai “Ruccapalloni” (Andrea Lavafila, Gemma Piccione, Federica Staiti e Domenico Luciano). Premi speciali, in qualità di MVP del torneo per Federica Castellana ed Antonio Musumeci.

Prezioso il contributo dei diversi partner, quali il title sponsor Pistì, il Comune di Linguaglossa, Proloco Linguaglossa, FISI Sicilia, Endas Sicilia, Decathlon Milazzo, Villa Zuccaro, WePlus, Ieeng Solution, Sogesa, FacileRipara, Cottanera, Ristorante Monte Conca ed ESN Messina.