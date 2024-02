Catania, nasce nuova area attrezzata per sport e svago: c’è anche un campetto [FOTO]

In città è nata una nuova area attrezzata con attrezzi ginnici, uno spazio per bambini e molto altro. Ecco alcune immagini.

Un’area fitness con attrezzi ginnici, uno spazio per bambini, un campetto di calcio, arredo urbano smart con sedute predisposte per la ricarica wireless degli smartphone e il bluetooth.

Una nuova area attrezzata per lo sport e lo svago è sorta tra i palazzi di Monte Po, a seguito dei lavori di riqualificazione realizzati grazie ai fondi del Pon Metro, per essere fruita dai ragazzi e dagli abitanti della zona. A consegnarla ai cittadini del quartiere periferico della città, su delega del sindaco Trantino è stato l’assessore Sergio Parisi, promotore delle quindici aree attrezzate attive in tutta la città grazie ai progetti realizzati e ai finanziamenti introdotti alla fine del 2021, durante la sindacatura di Salvo Pogliese.

“L’area nel cuore di Monte Po si trova nei pressi della via Salvatore Salomone Marino – ha spiegato l’assessore allo sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi – è stata oggetto di un importante intervento di rigenerazione che ha potuto contare su una dotazione finanziaria di circa 450.000,00 euro. Rientra nel macro-progetto Catania Spazio Sport che ha sensibilmente modificato il tessuto urbano della Città individuando nello sport e nei suoi valori positivi, un elemento cardine delle attività di inclusione sociale”.

Alla consegna della nuova opera pubblica, hanno preso parte anche l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi, i consiglieri comunali Zarbo e Currò, una rappresentanza del consiglio circoscrizionale e il dirigente comunale Paolo Di Caro.

L’area attrezzata è stata trasformata in uno spazio polivalente predisposto a più attività e distinto in zone funzionali: area per le attività sportive, un campo da calcetto di ultima generazione e zone da adibire al tempo libero, un playground. Inoltre, sono stati installati nuovi arredi smart e pavimentazioni drenanti, un defibrillatore, un impianto di video sorveglianza con sei telecamere e riqualificate le attigue aree verdi con la piantumazione di specie arboree antismog.