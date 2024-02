Scoperto arsenale di armi da guerra nel Catanese: era nascosto sotto il terreno

La perquisizione ha richiesto l’intervento anche di mezzi meccanici per rimuovere ostacoli fissi: le armi si trovavano in un fusto in plastica nascosto sottoterra.

Armi da guerra e clandestine, con relative munizioni, trovate sottoterra a più di due metri di profondità in contrada Coscia del Ponte a Paternò: è quanto rinvenuto dai Carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Paternò, con il supporto della Compagnia di intervento del 12° Reggimento Sicilia e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia.

Il proprietario dell’arsenale è un 72enne pregiudicato, allevatore locale, il quale è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi e con l’aggravante dell’associazione mafiosa con gli Assinnata di Paternò, articolazione territoriale della famiglia Santapaola – Ercolano di Catania.

La perquisizione ha richiesto l’intervento anche di mezzi meccanici per rimuovere ostacoli fissi: le armi si trovavano in un fusto in plastica nascosto sottoterra a più di due metri di profondità. Si tratta, nello specifico, di cinque pistole mitragliatrici, quattro pistole semiautomatiche, una pistola automatica, tutte armi clandestine e con matricola abrasa, perfettamente funzionanti, nonché numerosi proiettili.

Il materiale d’armamento rivenuto è stato sequestrato e inviato al Ris dei Carabinieri di Messina per gli accertamenti balistici e dattiloscopici, al fine anche di verificare se sia stato utilizzato in precedenti reati.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Il 72enne arrestato è stato condotto presso il carcere di Bicocca in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale il Gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.