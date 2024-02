Eventi Catania: weekend all’insegna della musica in città

Cosa fare in questo weekend all'insegna di pioggia e maltempo a Catania? Tutti gli eventi a cui partecipare in luoghi al chiuso.

Eventi Catania: purtroppo questo weekend sarà interessato dal maltempo e qualche pioggia, ma si potrà comunque partecipare alle tante iniziative culturali attive in città. Ecco alcuni suggerimenti per questo weekend, tutti gli eventi saranno in luoghi chiusi così da potersi rifugiare dal maltempo.

Eventi Catania nel weekend: concerti corali

Sabato 24 febbraio 2024, presso la Badia di Sant’Agata, alle ore 22.20, si terrà il ‘Concerto corale‘, a dirigere Luigi Petrozziello e al pianoforte Gianbartolo Porretta. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

Lo stesso evento si terrà domenica 25 febbraio 2024, presso la Chiesa di San Benedetto alle ore 20.00. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimenti posti.

Durante le due serate di concerti serale si potranno ascoltare i seguenti componimenti:

Giacomo Puccini – Requiem

Franz Liszt – Ave Maria

Bob Chilcott A little jazz mass – Kirie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei

Wolfgang Amadeus Mozart Dal Requiem: Lacrimosa

Alberto Tomarchio San Benedetto, fuoco di carità

Eventi Catania: Pop Up Market Sicily

Il “Flea Market” si svolgerà dal 24 febbraio al 25 febbraio dalle ore 10 alle 22, presso Nu Dogane in via Dusmet 2. L’ingresso sarà libero per tutti. Questo format è ormai diffuso in tutto il mondo, si tratta di un mercatino delle pulci e dell’usato.

Verranno esposti articoli vintage, second hand e, in generale tutti gli oggetti usati con l’intento di rendere i consumatori più consapevoli e i loro stili di vita più sostenibili. Si tratta di un progetto dell’Associazione culturale Pop Up market, che ormai da 12 anni si occupa di sostenere artigianato, riciclo e di promuovere la sostenibilità come stile di vita.

Eventi Catania weekend: Fiera del disco

Presso Nu Dogane via Dusmet 2, dal 24 febbraio al 25 febbraio e dalle ore 10 alle 21.00, si terrà “La Fiera del Disco”.

Ormai l’evento è diventato un appuntamento fisso per i numerosi collezionisti di musica da tutta Italia. Ognuno di loro potrà esporre, scambiare e vendere dischi in vinile, cd, dvd, poster, rarità, T-shirt, audiocassette, gadget, accessori e materiale musicale nuovo e usato di vario genere.

L’evento è organizzato con il supporto di: Black Records, Microsolchi, Blow Rock, DISCORDIA, ed è inserito nel Calendario Fiera del Disco Centro/Sud Italia.

Negli stessi giorni nell’area Nu Rooftop, si terrà la ‘Sicily Balboa Exchange’, evento internazionale di swing stile ‘balboa’ che vedrà confrontarsi siciliani, spagnoli e appassionati da tutto il resto d’Europa. Oltre la danza, ci saranno anche altre attività: giovedì 22 febbraio sarà servita l’originale paella valenciana e un bicchiere di sangria, mentre domenica 24 il pranzo sarà tutto siciliano a base di caponata, pasta alla Norma e vino Etna Docg. Da non perdere, infine, l’appuntamento di domenica 24 febbraio con la performance live di ‘Original Sicily Jass band’.