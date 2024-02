Voto fuorisede: studenti potranno votare alle elezioni Europee

Buone notizie per gli studenti fuorisede: potranno votare alle Europee dal comune dove sono provvisoriamente domiciliati.

Voto fuorisede: oggi è stato approvato l’emendamento per consentire il voto agli studenti fuori sede alle prossime elezioni Europee. Il risultato è arrivato oggi in Commissione Affari costituzionali al Senato. L’emendamento è stato proposto da Fratelli d’Italia e sottoscritto da tutti i gruppi.

La misura è stata approvata con l’unanimità dei voti, sebbene dal Pd è già stata annunciata la proposta di alcune modifiche. In particolare, si chiederà l’ampliamento della misura anche per coloro che per ragioni di cura o lavoro non possono votare nel loro comune di residenza. Infatti, con l’attuale approvazione, il voto fuori sede nel comune di non residenza è previsto solo per gli studenti. Tale proposta è condivisa anche da Azione e Avs.

“Un primo risultato raggiunto anche grazie al lavoro fatto da Azione in Commissione al Senato, ma non basta. Escludere i lavoratori è sbagliato e incalzeremo la maggioranza affinché rimedi a questo errore”, ha dichiarato Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, nel corso dei lavori in Commissione Affari Costituzionali al Senato.