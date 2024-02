Eventi Catania: weekend tra mostre, cultura e gite fuori porta

Eventi Catania: il bel tempo bacia la città, permettendo di godere del weekend al meglio e di sfruttare i prossimi giorni per mostre e gite.

Non sapete come trascorrere questo weekend soleggiato nella città etnea? Ecco alcuni suggerimenti di eventi a Catania nel weekend con particolare attenzione anche alle gite fuori porta favoreggiate dal bel tempo.

Eventi Catania nel weekend: Darwin Day Catania 2024

Come anno, Uaar rinnova l’invito al Darwin Day, evento che celebra la figura dello scienziato, che, andando contro i dogmi e le ignoranze del suo tempo ha introdotto l’evoluzione biologica nella realtà scientifica. L’edizione di quest’anno si terrà a Viagrande, nella sala congressi del Grand Hotel Villa Itria, nella giornata del 17 febbraio prossimo nella fascia oraria mattutina, con start alle 9:15.

L’evento è aperto a tutti con target i giovani e gli studenti. L’ingresso è completamente gratuito.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Eventi Catania nel weekend: arte in città

Diverse mostre sono aperte al pubblico nella nostra città questo weekend, così da passare delle giornate all’insegna della bellezza artistica, esplorando autori poco conosciuti e grandi maestri.

“Segni Nati a Parigi. All’improvviso” è una mostra dell’artista poliedrica di Giulia Pappalardo al Palazzo della Cultura. La mostra si chiuderà nella giornata di domani, quindi non perdete l’occasione di andare ad esplorare il mondo artistico di Giulia Pappalardo, attraverso questo viaggio artistico caleidoscopico. L’accesso a questa mostra non prevede il pagamento di un biglietto.

Mirò “La gioia del colore“, mostra di estrema importanza per la nostra città. La mostra situata al Palazzo della Cultura ospita la collezione dedicata al grande maestro catalano. Una mostra imperdibile per tutti gli appassionati e non d’arte. La mostra prevede un biglietto d’ingresso che nel weekend ammonta a 14 euro.

Gite fuori porta

Questo weekend è previsto un bel tempo e un clima che permetterà di godersi il territorio in lungo e in largo. Allora perché non organizzare una gita fuori porta?

Nelle giornate di sabato e domenica potrete godersi gli ultimi spazzi di neve sul nostro vulcano Etna, il quale difficilmente si tingerà di nuovo di bianco con la primavera alle porte. Oppure perché non approfittare del sole per godersi una passeggiata sul lungomare di Ognina o andare a pranzare nella ridente Aci Castello. Le mete adatte per una gita fuori porta questo weekend sono innumerevoli: non resta che scegliere.