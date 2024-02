San Valentino 2024, è arrivato il giorno degli innamorati: cosa fare? Ecco alcune idee per passare la giornata non allontanandosi da Catania.

San Valentino 2024, cosa fare a Catania e dintorni? Il giorno più apprezzato dagli innamorati è già arrivato e l’atmosfera romantica si respira già dalle prime ore del mattino; tuttavia, c’è sicuramente qualcuno che per mancanza di tempo tra studio e lavoro non ha ancora pensato a come passarlo in compagnia della sua dolce metà. Ecco dunque di seguito delle idee last minute su cosa fare oggi per sorprendere il proprio partner.

San Valentino 2024: serata romantica a casa

Una buona idea, dedicata soprattutto a chi è stato occupato durante tutta la giornata, è passare una serata in relax a casa. Film romantico (oppure no, in base ai gusti), popcorn e divano sono i tre ingredienti perfetti per una serata rilassante da passare con il partner.

La cena potrebbe essere ordinata tramite i servizi di food delivery, oppure cucinata con le proprie mani. La stanza, inoltre, potrebbe essere abbellita con decorazioni a forma di cuore e candele.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

San Valentino 2024: dove guardare le stelle a Catania e provincia

Chi preferisce uscire di casa e passare la serata all’aria aperta potrebbe andare a guardare le stelle; dove? Salire sull’Etna potrebbe essere una buona opzione, ma sdraiarsi sulla spiaggia sabbiosa della plaia o su quella rocciosa di Aci Trezza, forse, è ancora più romantico. Magari anche con una gustosa pizza e/o una bottiglia di vino.

San Valentino 2024: i film da guardare al cinema

Anche andare al cinema potrebbe essere un’attività piacevole da fare in compagnia del partner. Di seguito tre titoli di film che è possibile guardare oggi nelle sale catanesi, adatti a gusti diversi.