Aeroporto Catania, presentate nuove destinazioni Ryanair per l’estate: quali sono

Annunciate da Ryanair nuove destinazioni da Catania, previste per la stagione estiva 2024. Ecco quali sono.

All’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania, nella giornata di oggi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione per rendere note le nuove destinazioni previste da Ryanair per l’estate 2024.

La compagnia aerea irlandese low cost inserirà 5 nuove rotte europee: Heraklion, Parigi, Praga, Rodi e Tirana.

L’ annuncio dimostra un’ ulteriore conferma della forte collaborazione con Ryanair, al fine di sfruttare al massimo lo scalo etneo. Previsto, inoltre, l’inserimento di un nuovo aeromobile che porterà il totale della flotta catanese a 5.

“Le nuove rotte e gli importanti investimenti a Catania confermano l’impegno costante di SAC e della compagnia aerea, che da sempre mettono al centro le esigenze dei viaggiatori, per contribuire in maniera significativa alla crescita economica del territorio e alla valorizzazione della Regione — ha detto l’AD della SAC, Nico Torrisi —. La nostra priorità, come SAC, è quella di coniugare la garanzia di un’ampia scelta di mete, unita alla migliore esperienza di viaggio, allo sviluppo turistico e commerciale di Catania e della Sicilia nel suo complesso”.