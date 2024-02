FantaSanremo 2024: la classifica della lega LiveUnict

Curiosi di sapere i punteggi ottenuti al FantaSanremo 2024? Di seguito la classifica della lega LiveUnict.

Il Festival di Sanremo 2024 si è ufficialmente concluso sabato 10 febbraio, tra risate ed emozioni. Anche la redazione di LiveUnict ha voluto “partecipare” a questo evento, creando una propria lega al FantaSanremo, ormai noto fantasy game basato sul Festival della canzone italiana.

Ben 127 squadre si sono iscritte, ottenendo i punteggi in base ai vari bonus e malus di questa edizione. Sul podio i vincitori, che sono riusciti ad ottenere oltre 2000 punti: al primo posto la squadra Zet2 con un punteggio pari a 2170 e Il Volo come capitano, al secondo EMMAnonhocapito portata alla vincita da Dargen D’Amico (2100 punti) e, infine, medaglia di bronzo per il team #gnigni con i Negramaro e 2092 punti.

A seguire, la top 10: