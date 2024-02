Carnevale in Sicilia, gli eventi più belli del 2024: date e info utili

Carnevale in Sicilia: dove si trovano gli eventi più belli, i loro programmi e i vari prezzi di ingresso per ammirare le sfilate in maschera.

Tantissimi comuni Siciliani organizzano, per il periodo di Carnevale coinvolgenti eventi con sfilate di carri allegorici e numerosissimi spettacoli. Ogni anno il periodo di Carnevale si trasforma in una occasione per visitare luoghi suggestivi, per scoprire antiche usanze e degustare i piatti della tradizione siciliana. Ecco di seguito i più bei Carnevali in Sicilia:

Carnevale di Acireale

L’evento si è già aperto durante il 28 Gennaio. Il suo programma è adatto a grandi e piccini, e durerà dal 28 gennaio al 13 febbraio. Tra gli eventi imperdibili:

Nella giornata di sabato 3 febbraio una grande parata con carri allegorici grotteschi

una grande parata con carri allegorici grotteschi Giovedì 8 febbraio, numerosi raduni come quello dedicato alle auto storiche e le varie sfilate delle scuole Acesi. In serata il Cosplay contest Aci Comics.

numerosi raduni come quello dedicato alle auto storiche e le varie sfilate delle scuole Acesi. In serata il Cosplay contest Aci Comics. domenica 11 febbraio : Orietta Berti e Salvo La Rosa si esibiranno in serata in Piazza Duomo;

: si esibiranno in serata in Piazza Duomo; martedì 13 febbraio, che trasmetterà la premiazione finale.

Il circuito del Carnevale di Acireale prevede un ingresso a pagamento di 6 euro in sei giorni specifici. Si tratta dei seguenti:

28 gennaio;

3 e 4 febbraio;

10 febbraio;

11 febbraio (il ticket salirà a 10 euro);

13 febbraio.

Carnevale di Misterbianco

Il Carnevale di Misterbianco vanta i costumi più belli di Sicilia. La sfilata dei gruppi mascherati di Misterbianco vede infatti protagonisti delle vere e proprie opere d’arte di sartoria, la cui realizzazione richiede mesi di lavoro, minuziosa ricerca e fantasia.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e il programma si estenderà da sabato 3 Febbraio a martedì 13 Febbraio. Ecco gli eventi più importanti:

Nel pomeriggio di Sabato 3 la prima sfilata di carnevale

la prima sfilata di carnevale Nella mattinata di Giovedì 8 la sfilata delle scuole e in serata la maccheronata del carnevale

la sfilata delle scuole e in serata la maccheronata del carnevale Sabato 10 gran sfilata dei costumi più belli di Sicilia

gran sfilata dei costumi più belli di Sicilia Martedì 13 premiazione dei costumi

Carnevale di Adrano

Il carnevale di Adrano sarà caratterizzato da balli di gruppo, Sagra delle Chiacchiere, festa dei bambini in maschera, Sagra della Pasta con i cinque purtusi, un piatto tipico della tradizione del Carnevale siciliano.

L’ingresso sarà gratuito, durante tutte le date dei festeggiamenti che andranno dall’8 Febbraio al 13 Febbraio. Tra gli eventi più importanti:

Giovedì 8 la sfilata dei bambini delle scuole cittadine

la sfilata dei bambini delle scuole cittadine sabato 10,domenica 11 e martedì 13 sfilata dei carri allegorici

sfilata dei carri allegorici nella serata di martedì 13 vi sarà anche il concerto di LDA

Carnevale di Sciacca

Il carnevale di Sciacca prevederà filate di imponenti carri allegorici in cartapesta, gruppi mascherati, musiche, copioni satirici, un ricco programma di concerti, eventi culturali ed enogastronomici.

Le date vanno dal 10 al 18 Febbraio. Tra gli eventi più importanti :

Nel primo pomeriggio del 10 il Sindaco consegnerà le chiavi della città a Peppe Nappa e in seguito la prima sfilata di carri allegorici

il Sindaco consegnerà le chiavi della città a e in seguito la prima sfilata di carri allegorici Nella mattinata dell’11 Febbraio la sfilata dei bambini

I festeggiamenti si concludono con il carro di Peppe Nappa che verrà bruciato in piazza.

Ogni giorno bisognerà pagare un biglietto di 6 euro destinato a tutti coloro che non abitano a Sciacca. Si potrà risparmiare qualcosa abbonandosi: 10 euro per un fine settimana oppure 17 euro per entrambi i weekend e vedere praticamente tutto.

Gli altri Carnevali in Sicilia

In provincia di Siracusa da non perdere lo storico Carnevale di Avola giunto alla 61° edizione in programma dall’8 al 13 febbraio (in attesa del programma ufficiale degli eventi).

Sempre in provincia di Siracusa da segnalare il Carnevale di Palazzolo Acreide che si svolge nella cornice di uno dei borghi più belli d’Italia. L’evento è in programma nelle giornate dell’8 febbraio con il giovedì grasso dedicato al bambini, mentre le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in maschera saranno in programma il 10, 11 e 13 febbraio.

In giro per la Sicilia, si segnala in provincia di Trapani il Carnevale di Valderice in programma nel weekend del 9, 10 e 11 febbraio. Ad Enna segnaliamo il Carnevale di Centuripe in programma dall’8 al 13 febbraio e lo storico Carnevale di Regalbuto in programma nelle giornale dell’11, 12 e 13 febbraio, mentre in provincia di Caltanissetta tra le piccole realtà c’è anche il Carnevale di Milena in programma il 10, 11 e 13 febbraio.

Infine, in provincia di Palermo segnaliamo l’evento della rappresentazione del Mastro di Campo del Carnevale di Mezzojuso in programma domenica 11 febbraio dalle ore 14.30 (in piazza Umberto I) e poi il Carnevale di Casteldaccia in programma dal 9 al 13 febbraio con sfilate, musica, animazione e momenti dedicati alla cucina.