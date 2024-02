Eventi Catania nel weekend: tra l’attesa per Sant’Agata e cinema

Quali sono gli eventi a Catania questo weekend? Ecco alcune proposte per decidere cosa fare nel prossimo finesettimana.

Sant’Agata è alle porte e il weekend sarà coronato dalla festa padronale in tutto il suo solito splendore a doppia faccia, ma oltre alla tipica processione del feretro della santa quali sono gli altro eventi a Catania nel weekend?

Eventi Catania weekend: gran concerto del 3 febbraio

Come da tradizione giorno 3 febbraio, questo sabato, è stato organizzato il concerto dedicato interamente alla Patrona della città. Il programma prevede l’esecuzione dell’opera “Questa terra fortunata, consacrata dal tuo Sangue” del maestro Francesco Paolo Frontini, un tripudio di musica liturgica dedicato ad Agata e a tutta la città etnea.

Una parte del concerto sarà interamente dedicata alla musica liturgica, e in conclusione un omaggio inedito di Marco Frisina “Vergine buona”. Il concerto vedrà la presenza del coro Lirico Siciliano. L’evento avrà luogo in piazza Duomo con inizio alle ore 19, la piazza sarà gremita, quindi è vivamente consigliato recarcisi molto prima per poter accedere ai posti migliori. Infine, si ricorda che per quanto riguarda lo spettacolo pirotecnico, l’orario di inizio della manifestazione è stato posticipato.

Eventi Catania weekend: mostra su Sant’Agata

Dal 27 gennaio al 5 febbraio sarà possibile recarsi presso la chiesa di Gravina di Catania per la mostra “Agata e la Santità della Donna“. Mostra pittorica, fotografica e di moda, con un focus sulle donne nella storia e nel particolare nella storia della fede cristiana. Un appuntamento da non perdere per i più devoti e curiosi per ripercorrere attraverso le arti visive la storia della nostra Santa.

Inoltre, grazie al progetto della fondazione OLLE Mediterraneo antico ETS manifestazioni agatine in collaborazione col comune, il comitato delle feste agatine e Unict nasce la mostra Agata on the road 2024. Si tratta di una mostra diffusa che si svolgerà in percorso di mostre diverse sparse su tutto il territorio catanese. Andiamo ad elencare brevemente quello che comprende il percorso:

Le collezioni, a Palazzo dei Chierici , auditorium Libero Grassi e piazza duomo, presenteranno delle collezioni di opere d’arte dedicate alla Santa;

, auditorium Libero Grassi e piazza duomo, presenteranno delle collezioni di opere d’arte dedicate alla Santa; fON Arte Gallery Appendix, via Antonello da Messina 45 ad Aci Castello, dove sono presentati lavori d’arti varie dalla pittura alla fotografia.

Cosa fare nel weekend a Catania: cinema da Oscar

Infine, tra le alternative su cosa fare a Catania nel weekend, un’idea da non sottovalutare potrebbe essere quella del cinema. Infatti, soprattutto per i più freddolosi, considerando le basse temperature degli ultimi giorni, stare al chiuso è certamente la soluzione migliore. In aggiunta, sono al momento nelle sale alcuni dei film candidati agli Oscar 2024, e potrebbe essere l’occasione per vederne qualcuno.

Per esempio, “Povere Creature!” è attualmente nelle sale italiane, con Emma Stone nel ruolo di Bella Baxter, una moderna Frankestein al femminile. E ancora, “The Holdovers – Lezioni di vita”, candidato per i premi di “Miglior Film”, “Miglior attore protagonista”, “Miglior attrice non protagonista”, per la sceneggiatura e il montaggio.