Sicilia, incidente in scuola elementare: bimba ricoverata al Cannizzaro

Una bambina si ustiona a scuola, ricoverata ora al Cannizzaro di Catania. Riporta ferite di secondo grado sul 15% del corpo.

Incidente in una scuola elementare di Vittoria, nel Ragusano, in cui una bimba è stata vittima di un’ ustione. La piccola si trova ricoverata in terapia intensiva nel centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dopo i primi soccorsi nell’ospedale Guzzardi di Vittoria. La bambina non è in pericolo di vita.

La bambina riporta ferite alle gambe, alle cosce e ai glutei: ustioni di secondo grado, di media entità, dopo essere stata colpita dall’acqua calda che sarebbe fuoriuscita dalla valvola di un termosifone a scuola.

Indagano i Carabinieri, coordinati dalla procura di Ragusa, sull’incidente.