FantaSanremo, arriva la lega di LiveUnict: come funziona

FantaSanremo, nasce la lega di LiveUnict: ecco cos'è, come funziona e come iscriversi per partecipare al gioco amato dai social su Sanremo.

FantaSanremo: mancano ormai poche settimane all’inizio di uno degli eventi più attesi dagli italiani. Infatti, il Festival di Sanremo si svolgerà proprio nella seconda settimana di febbraio, come di consueto. Tra la trepidazione per gli amanti della musica, curiosi di conoscere le nuove hit di quest’edizione, e gli appassionati del Festival per la sua componente più social, un fenomeno che ha guadagnato sempre più interesse negli ultimi anni è senza dubbio il FantaSanremo.

Si tratta del gioco più amato sui social e non solo riguardo il Festival di Sanremo, che sta avvicinando anche i meno inclini a guardare l’evento per eccellenza degli italiani. E quest’anno, anche la Redazione di LiveUnict ha creato una lega per prendere parte al gioco. Ecco cos’è, come funziona e come iscriversi.

FantaSanremo, arriva la lega di LiveUnict: cos’è

Nonostante il FantaSanremo sia diventato un vero e proprio fenomeno negli ultimi anni, alcuni non sono ancora a conoscenza di cosa si tratta. Nello specifico, questo gioco totalmente gratuito e di stampo goliardico, replica il funzionamento del Fantacalcio.

Tuttavia, anche coloro i quali non hanno mai partecipato al gioco calcistico si sono appassionati al FantaSanremo. Infatti, le regole sono molto semplici da comprendere e disponibili integralmente sul sito ufficiale del gioco. Inoltre, sempre sul sito è possibile trovare il criterio di assegnazione dei punti, definiti “bonus” e “malus” e le quotazioni dei singoli cantanti.

FantaSanremo: come funziona

Ma come funziona il FantaSanremo? Ogni partecipante ha a disposizione 100 monete virtuali, definiti “baudi” con le quali dovrà acquistare i cantanti che andranno a comporre la propria squadra. Nello specifico, ogni cantante vale un certo numero di baudi, a seconda della quotazioni definita dai creatori del gioco.

Per partecipare, ogni giocatore dovrà creare una squadra con 5 artisti tra gli artisti in gara acquistati con i baudi. Tra i 5 cantanti, uno dovrà essere eletto come capitano della squadra. La squadra creata dovrà poi partecipare ad una o più leghe per poter gareggiare con gli altri concorrenti.

I punti saranno guadagnati o persi dai concorrenti in base ai bonus e ai malus associati ai cantanti scelti per la propria squadra, in base a quello che gli artisti faranno nel corso della settimana di Sanremo. Va infine precisato che per ogni partecipante è possibile creare un massimo di 5 squadre e che si può prendere parte a ben 25 leghe.

Come iscriversi

Per iscriversi alla lega LiveUnict di FantaSanremo sarà necessario accedere al sito ufficiale del gioco e creare il proprio account. Di seguito, si potrà procedere alla creazione delle squadre e alla partecipazione alle varie leghe.

La scadenza per iscriversi al FantaSanremo è prevista per il 5 febbraio 2024 alle ore 23.59, salvo eventuali proroghe.