Festa di Sant’Agata 2024: a Catania le scuole presentano lo spettacolo “Alzati e reagisci”

Lo spettacolo è proposto dalle scuole cittadine nell’ambito delle iniziative previste dal Comitato per la festa di Sant'Agata.

Martedì 23 gennaio alle ore 11:00, nel salone “Libero Grassi” di Palazzo dei Chierici, l’assessore alle Pari opportunità e Politiche giovanili, Viviana Lombardo, e l’assessore alla Pubblica Istruzione, Andrea Guzzardi, presenteranno lo spettacolo “Alzati e reagisci”, proposto dalle scuole cittadine nell’ambito delle iniziative previste dal Comitato per la festa di Sant’Agata.

Lo spettacolo

La performance, ideata in occasione della giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, fa parte di un più ampio progetto della direzione Cultura, diretta da Fabrizio D’Emilio, a cura delle animatrici scolastico-culturali della sezione “Teatrale e Pari Opportunità”, con il coordinamento della responsabile Attività parascolastiche, pari opportunità e politiche giovanili, Elena Granata. Lo spettacolo vuole “dare voce a chi voce non ha“, ispirato dalle artiste Artemisia Gentileschi, Frida Khalo, Tamara Lampiska e la street artist afgana Shamsia Hassani.

Le scuole coinvolte

Attraverso la metodologia del teatro, gli studenti sono stati coinvolti in attività focalizzate sulla cultura del rispetto per una serena convivenza, fondamentale anche nel contrasto alla violenza di genere.

Gli istituti scolastici coinvolti sono: Brancati, Cavour, Convitto Cutelli, Deledda, Diaz-Manzoni, Giuffrida, Musco, Parini, Rita Atria e Vespucci. Alla manifestazione parteciperanno anche le donne che hanno frequentato il laboratorio “Age Pride“, l’orgoglio dell’età, che fa parte di una variegata offerta formativa organizzata dall’assessorato alle Politiche giovanili e Pari Opportunità, con attività previste per tutte le fasce di età nella sede di via Leucatia 70.