Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra gite invernali e mostre

Il weekend è alle porte ed è tempo di organizzare le attività di svago per rilassarsi dalla quotidianità: ecco gli eventi previsti a Catania.

Eventi Catania: il weekend sta arrivando e, soprattutto dopo il rientro dalle festività natalizie, in molti non vedono l’ora di potersi rilassare dopo la settimana lavorativa. Infatti, nonostante ci si trovi nel pieno della stagione invernale, sono diverse le attività che possono essere svolte a Catania e provincia per svagarsi nel fine settimana. Ecco quali sono i principali eventi a Catania e provincia per decidere cosa fare nel weekend.

Gite dal “sapore invernale”

Per gli amanti dell’inverno e della montagna, questo è certamente il momento migliore dell’anno. Infatti, in questo periodo e anche in considerazione delle recenti condizioni meteo, è finalmente possibile dedicarsi a gite dal “sapore invernale”. In particolare, nel caso in cui il meteo dovesse permetterlo, molti catanesi sceglieranno di andare a trascorrere qualche ora sull’Etna per sciare o giocare sulla neve, approfittando delle recenti nevicate.

E ancora, molti altri potrebbero decidere di fare delle gite fuori porta nei paesi ad un altitudine più elevata, magari intorno all’Etna. Quale miglior compromesso con l’inverno di una cioccolata calda o di un tipico pranzo con pietanze invernali? Infine, per gli amanti del mare in tutte le stagioni, anche una gita in spiaggia potrebbe essere un’idea, magari con l’Etna innevata a fare da sfondo.

Eventi Catania: relax al cinema

Per chi invece preferisce stare al chiuso per evitare il freddo, senza però rimanere in casa, un’ottima idea per il weekend è senza dubbio quella del cinema. Infatti, sono moltissimi i film da vedere in questo periodo nelle sale, per tutti i gusti.

Dalle commedie di Ficarra e Picone e Pio e Amedeo, uscite durante il periodo natalizio, passando per il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, “Pare Parecchio Parigi”, la scelta è ampia per chi vuole passare qualche ora in allegria. E ancora, al cinema è possibile lasciarsi trasportare dalle atmosfere orientali de “Il ragazzo e l’airone”, ultimo film di Miyazaki, e di “Perfect Days”. Infine, da non dimenticare anche “Wish” della Disney e il grande successo “Wonka”, oltre alla toccante pellicola drammatica “One Life” con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter nel cast.

Eventi Catania: le mostre da non perdere

Infine, tra gli eventi da non perdere a Catania per questo weekend, non si può fare a meno di nominare le mostre. Infatti, giorno 18 gennaio è prevista l’inaugurazione a Palazzo della Cultura di “Acqua e Donna – Aqua et Mulier”, mostra fotografica gratuita di Giuseppe La Spada. Si tratta di un evento che rientra nelle iniziative dei festeggiamenti in vista della Festa di Sant’Agata 2024.

In aggiunta, si ricorda che a partire da giorno 20 gennaio al 7 luglio 2024, sarà possibile visitare a Palazzo della Cultura la mostra “Miró – La gioia del colore”. Saranno circa 100 le opere del grande artista presenti a Catania, dopo essere state ospitate a Trieste e Torino.