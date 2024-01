Sicilia, le più belle mostre di gennaio 2024: quali vedere e dove

Gli allestimenti e le mostre più interessanti di gennaio 2024, pronte a riconfermare la Sicilia come terra di cultura.

Se uno dei propositi per questo nuovo anno è quello di riavvicinarsi al mondo della cultura, facendosi catturare dal fascino delle sue mille e più sfaccettature, pare proprio che il 2024 abbia tutti i mezzi per rendere reale questo proposito.

Nei prossimi 12 mesi saranno infatti diverse le splendide mostre pronte ad ospitare visitatori provenienti da ogni angolo della Sicilia e non possiamo fare altrimenti che citare le proposte più allettanti, sia per gli appassionati che per i curiosi.

“Frida Kahlo. Una vita per immagini”: la mostra a Palermo

Un intenso vortice fotografico che cattura a pieno l’essenza di questa icona dell’arte. Un album di scatti che ritraggono gli amori, le amicizie, le storie sofferenti e appassionate che hanno reso le opere di Frida Kahlo delle pietre miliari del nostro tempo.

Questa mostra, che concentra il suo focus su tutto ciò che è stata – ed è – la pittrice messicana, approda alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo, in via Sant’Anna, e sarà visitabile fino al 3 marzo 2024.

“Palermo felicissima”: la mostra a Palazzo Bonocore

Un antico palazzo, affacciato su Piazza Pretoria, che si rinnova diventando un luogo moderno, interattivo.

Il Palazzo Bonocore è protagonista assoluto della mostra “Palermo Felicissima”, dedicata alla città tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, che sarà visitabile fino al 30 settembre 2024.

“Via Materassai – i Florio”: la mostra a Palermo

Ultimamente la Sicilia intera ha fatto tesoro della riscoperta della nota dinastia dei Florio, una delle più influenti e ricche famiglie in Sicilia – e non solo – tra Ottocento e Novecento.

Questa mostra fotografica, allestita dall’architetto Claudio Fiore, ripercorre i passi di questa famiglia negli spazi di Nova, a Palermo. Manca pochissimo, però: i Florio si concederanno fino al 15 gennaio.

Il dialogo del Parco Archeologico di Segesta: la mostra del progetto Elyma

L’antico Tempio di Segesta, risorto dalle ceneri del doloroso incendio che lo aveva colpito lo scorso luglio, spiega nuovamente le proprie ali grazie alle installazioni di “land art” del progetto Elyma.

Dopo circa 20 anni, il Parco Archeologico di Segesta torna ad essere aperto al pubblico, il quale potrà godere delle sue bellezze fino al 19 maggio 2024.

“Mirò – La gioia del colore”: la mostra a Catania

Una mostra dedicata al pittore, scultore catalano Joan Mirò, vera influenza nella corrente surrealista. Un colorato viaggio, all’interno del Palazzo della Cultura del capoluogo etneo, attraverso le opere del maestro.

A curare la mostra, visitabile fino al 7 luglio, il grande critico d’arte Achille Bonito Oliva.

“Ferdinando Scianna. Ti ricordo Sicilia” a Catania

La città dell’Elefante ospita un’altra mostra, un’altra storia: quella incentrata sulla vita e sulle opere di Ferdinando Scianna. Una curatissima selezione di 80 fotografie dell’artista siciliano, indicate da Paola Bergna e Alberto Bianda. L’album fotografico di Scianna e della sua Sicilia sarà visitabile fino al 28 gennaio di quest’anno.

Per altri allestimenti e mostre visitabili in Sicilia nel mese di gennaio – o nei prossimi – consigliamo di rivolgersi ai siti istituzionali ufficiali.