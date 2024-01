Festa di Sant’Agata 2024: il programma delle celebrazioni

Festa di Sant'Agata 2024: pubblicato il programma completo dei festeggiamenti e delle celebrazioni in onore della Santa Patrona catanese.

La Festa di Sant’Agata è ormai alle porte e la città di Catania si sta già preparando da tempo a riabbracciare la sua patrona. Infatti, una volta concluse le festività di fine anno, la città etnea dà il via ai festeggiamenti e alle celebrazioni per Sant’Agata.

A tal proposito, il programma completo delle celebrazioni è già stato reso pubblico dall’Arcidiocesi di Catania. Infatti, come di consuetudine, già nel mese di gennaio sono diversi gli appuntamenti di celebrazione della Santa Patrona catanese. Inoltre, anche i cerei che colorano le strade cittadine prima e durante i festeggiamenti della Festa di Sant’Agata stanno scaldando i motori per iniziare i loro giri per la città.

Per quanto riguarda il programma completo della Festa di Sant’Agata 2024, l’Arcidiocesi di Catania ha pubblicato due documenti differenti. Il primo riporta il titolo di “Camminiamo insieme verso la Festa di Sant’Agata” e riguarda gli eventi relativi al mese di gennaio. Il secondo è invece il programma delle celebrazioni dell’Arcidiocesi per il mese di febbraio 2024. Bisognerà invece attendere ancora un po’ per la pubblicazione del programma completo degli eventi culturali da parte del Comune di Catania.

Festa di Sant’Agata 2024: le celebrazioni di gennaio

Per quanto riguarda il mese di gennaio 2024, le celebrazioni hanno già avuto inizio. Tra le principali, si ricorda la Peregrinatio del Velo di Sant’Agata, che sabato 13 gennaio sarà esposto presso il Monastero delle monache clarisse di Biancavilla, mentre la domenica avverrà la traslazione a Belpasso.

E ancora, previsto il passaggio del velo anche presso la casa circondariale di Catania Bicocca e presso il carcere di piazza Lanza, rispettivamente il 18 e il 19 gennaio. Inoltre, nelle stesse giornate, la reliquia della Mammella di Sant’Agata passerà dal Policlinico di Catania e dall’ospedale “Garibaldi-centro”. Di seguito, il programma completo delle celebrazioni di gennaio 2024.

Festa di Sant’Agata 2024: le celebrazioni di febbraio

Anche per il mese di febbraio è già stato definito il piano delle celebrazioni della Festa di Sant’Agata 2024. Nello specifico, previsti gli eventi classici delle giornate del 3,4 e 5 febbraio, come i seguenti:

Sabato 03 febbraio Ore 07,30; 10,00: Sante Messe nella cappella di Sant’Agata; Ore 12,00: Processione per l’offerta della cera.

Domenica 04 febbraio Prima dell’alba ingresso dei fedeli e devoti in Cattedrale; sacerdoti saranno

disponibili per le confessioni. Ore 06,00: “Messa dell’Aurora” celebrata da S. E. Mons. Arcivescovo. Sante Messe in Cattedrale alle ore 8,00; 9,30; 11,00.

Lunedì 05 febbraio – solennità di Sant’Agata V. M. Sante Messe in Cattedrale alle ore 13,00; 14,00; 15,00. Ore 16,00: Santa Messa presieduta da S. E. R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù. Ore 17,00: Processione delle Sacre Reliquie per via Etnea.

Dal 06 all’11 febbraio in Duomo Sante Messe all’Altare di Sant’ Agata alle ore 07,30; 10,00; 18,00.

Di seguito, il programma completo delle celebrazioni della Festa di Sant’Agata 2024 per il mese di febbraio.