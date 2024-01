Sant’Agata 2024: il programma completo della festa

Pubblicato il programma ufficiale della Festa di Sant'Agata 2024: ecco i principali eventi liturgici, culturali e sociali previsti.

Sant’Agata 2024: è stato pubblicato il programma completo della festa, comprensivo di eventi liturgici e culturali. Mancano ormai poche settimane all’arrivo dei giorni clou di festeggiamento in onore alla patrona catanese, e gli eventi in programma sono molti. Infatti, come ogni anno, già a partire dal mese di gennaio, sono diversi gli appuntamenti legati alla Festa di Sant’Agata, sia di tipo religioso che culturale. Ecco quindi nel dettaglio il programma della festa di Sant’Agata 2024.

Sant’Agata 2024: il programma liturgico

Per quanto concerne il programma liturgico, in realtà la diocesi di Catania ha già provveduto a pubblicarlo nelle scorse settimane. Infatti, sono già diversi gli eventi che si sono svolti in onore a Sant’Agata nei giorni precedenti. E sono altrettanti quelli previsti per le prossime settimane. Nello specifico, la diocesi ha realizzato due programmi: uno in riferimento agli eventi di gennaio, e uno riguardo gli eventi di febbraio 2024.

Tra i momenti più attesi, le traslazioni delle reliquie della patrona catanese nelle varie parti della città e della provincia etnea. Tutti gli appuntamenti del Velo di Sant’Agata e della reliquia della Mammella si trovano all’interno del programma.

Sant’Agata 2024: il programma delle manifestazioni religiose

Per quanto riguarda il programma delle manifestazioni religiose, il Comune di Catania ha recentemente provveduto alla pubblicazione della lista di eventi previsti. Infatti, l’Ente si è occupato di creare una brochure digitale da sfogliare per conoscere le manifestazioni religiose previste di giorno in giorno.

Alcuni degli eventi principali sono le messe relative al Triduo Solenne di preparazione in Cattedrale, e ancora, la processione per l’offerta della cera di giorno 3 febbraio alle ore 12:00. Inserite all’interno degli eventi anche gli orari degli appuntamenti principali della processione di Sant’Agata, come la messa dell’Aurora prevista per il 4 febbraio. Infine, sono segnalati gli appuntamenti fino al 12 febbraio, quando si chiuderanno le celebrazioni. Di seguito, il programma completo delle manifestazioni religiose in onore a Sant’Agata.

Festa di Sant’Agata 2024: il programma culturale

Infine, la festa di Sant’Agata 2024, com’è risaputo, prevede anche tantissimi eventi di stampo cultuale e sociale. Infatti, sono molte le manifestazioni sportive o le mostre previste in questo periodo e dedicate alla patrona etnea.

Per esempio, già a gennaio sono previsti numerosi trofei sportivi dedicati a Sant’Agata, spaziando dal calcio al nuoto, passando per il ciclismo e il tiro a segno. Da non dimenticare tra gli eventi culturali, la consegna della Candelora d’Oro, prevista per il 2 febbraio alle ore 20.00, e ancora i numerosi concerti e mostre dedicate a Sant’Agata. Di seguito, il programma completo degli eventi culturali, sociali e sportivi in occasione della Festa di Sant’Agata 2024.