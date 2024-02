Meteo Sicilia, weekend tra sole e alte temperature: le previsioni

Meteo Sicilia: resiste l’alta pressione con sole e temperature miti. Ecco le previsioni metereologiche per il prossimo weekend nell'Isola.

Meteo Sicilia: nel corso della giornata di oggi la pressione è ancora piuttosto stabile su tutta la regione, per cui la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime raggiungeranno i 19 gradi, i valori notturni non subiranno sostanziali variazioni e i venti saranno deboli. Di seguito la situazione meteorologia siciliana durante questo fine settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni di sabato 17

Sabato si avrà un regime di alta pressione su tutta la regione, pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Infatti, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 18 gradi, e i valori notturni saranno stazionari.

Meteo Sicilia: le previsioni di domenica 18

Domenica, anticiclone sempre presente sulla regione. Di conseguenza, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Le temperature massime raggiungeranno in generale 19 gradi, mentre i valori notturni si manterranno stabili.

Meteo Sicilia: le previsioni a Catania

Per quanto riguarda la città di Catania, la giornata di sabato 17 sarà contraddistinta, come nel resto della regione, da condizioni di bel tempo, con temperature che oscillano fra i 10 e i 18 gradi. La mattinata vedrà la presenza di nubi sparse sul territorio catanese, e durante il pomeriggio il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso, ma non sono previste precipitazioni.

Infine, anche per la giornata di domenica 18 si segue l’andamento regionale, con temperature che oscilleranno fra gli 8 e i 18 gradi. Il cielo si presenterà poco nuvoloso durante le prime ore del mattino, ma sarà successivamente sereno e soleggiato per tutto il resto della giornata su tutta la provincia di Catania e sulla città etnea.