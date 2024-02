Concorsi Sicilia: posizioni aperte in ASP ed enti dell’Isola

Sono stati indetti dei nuovi bandi di concorsi Sicilia per personale sanitario e molto altro: ecco di quali si tratta.

I nuovi concorsi Sicilia sono stati aperti in varie aziende pubbliche sono per lo più aperti a figure professionali specifiche e ben specializzate. Di seguito i principali dettagli sui bandi dei concorsi, i loro requisiti e le modalità d’accesso.

Concorsi Sicilia: Azienda Sanitaria Provincia di Enna

L’azienda sanitaria della provincia di Enna ha indetto un bando dove sono disponibili ben 51 posti a tempo indeterminato per diverse mansioni e cariche:

31 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione

di dirigente medico di anestesia e rianimazione 18 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza

di dirigente medico di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza 3 posti di dirigente medico SIAN

I posti sono aperti esclusivamente a laureati e specializzati in medicina. Per poter partecipare al concorso bisogna inviare la domanda di adesione attraverso la piattaforma ufficiale telematica. Il termine utile per presentare domanda è il 18 febbraio.

Concorsi Sicilia: Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento

L’azienda sanitaria della provincia agrigentina ha indetto un bando per la ricerca di 6 figure professionali da inserire a tempo indeterminato di 6 posti per dirigenti medici ortopedici. Come per il concorso dell’azienda sanitaria della provincia di Enna, sarà possibile partecipare al concorso solo se si presenterà la domanda attraverso la piattaforma telematica ufficiale.

La data di scadenza per la presentazione della domande è il 28 febbraio del corrente anno. I dettagli approfonditi sono disponibili presso la gazzetta ufficiale dei concorsi italiani.

INAF Catania: Collaboratore Tecnico

VI Liv dell’INAF Catania, ente di ricerca scientifica, ha indetto un concorso per l’assegnazione di due posti di collaboratore tecnico degli Enti di Ricerca, da inserire nell’ambito del progetto STILES.

Il contratto è a tempo determinato e prevede una durata di un anno, prorogabile. I posti disponibili sono solo due, e l’ottenimento del posto sarà valutato in base ai titoli di studi e i meriti professionali e accademici del candidato. La scadenza per candidarsi alla posizione è prevista per il 7 marzo 2024. Per maggiori informazioni si rimanda al bando integrale disponibile sul sito ufficiale dell’ente di ricerca INAF, alla sezione lavora con noi.