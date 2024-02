Lavoro Sicilia: Eurospin, Leroy Merlin e McDonald’s assumono

Lavoro Sicilia: Eurospin, Leroy Merlin e McDonald's sono alla ricerca di nuovo personale. Ecco le informazioni utili in merito.

Lavoro Sicilia: nuove opportunità di lavoro nel territorio regionale. Eurospin, Leroy Merlin e McDonald’s sono alla ricerca di nuove figure da inserire nei propri organici. Di seguito le posizioni, i requisiti e come mandare la propria candidatura.

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A., Società operativa del gruppo Eurospin, ricerca per il proprio Punto Vendita situato a Catania, un Addetto al Banco Gastronomia. Il candidato ideale, mosso da una approfondita conoscenza del prodotto e delle tipicità locali, gestirà il servizio al cliente, accompagnandolo con cortesia all’acquisto e garantendone la soddisfazione e la fidelizzazione.

La risorsa si occuperà delle seguenti attività:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

vendita assistita al banco;

operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco (formaggi, salumi, etc..);

pulizia del banco e delle attrezzature di lavoro, corretta esposizione ed il rifornimento dei prodotti.

Costituiscono requisiti indispensabili:

passione per il prodotto fresco;

approccio positivo al cliente;

proattività, precisione, predisposizione ai rapporti interpersonali, massima serietà.

Si richiedono inoltre: disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti ed avere passione e genuino interesse per il settore della GDO. Per candidarsi, si rimanda alla compilazione della candidatura sul sito ufficiale dell’azienda.

Offerte lavoro Sicilia: Leroy Merlin

L’insegna Leroy Merlin è presente con 52 Negozi nelle maggiori città italiane. Per chi volesse far parte di questa realtà, l’azienda offre nuove opportunità per la posizione di Manager della vendita, ossia un appassionato di vendita e di sfide commerciali. Per candidarsi, è necessario completare la procedura sul sito ufficiale dell’azienda.

Costituiscono requisiti indispensabili:

Laurea e/o Master in discipline economico-scientifiche (preferibile);

Esperienza manageriale e/o commerciale in posizioni analoghe;

Digital mindset e consolidata conoscenza di strumenti di Business Intelligence.

Visione strategica e propensione all’innovazione

Leadership situazionale e collaborativa;

Problem solving e Decision Making.

Subito lavoro Sicilia: McDonald’s

Nuove opportunità offerte anche da McDonald’s, nella sede di Gela (CL), che ricerca la figura di Addetto Ristorazione-Crew, al quale è richiesto un approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente. In particolare, l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina , il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti.

, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti. In sala, il Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù.

Vengono ritenuti essenziali i seguenti requisiti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Infine, per quanto riguarda l’invio della propria candidatura alle aziende, basterà effettuale la procedura sul sito ufficiale.