Servizio Civile, scadenza prorogata: posti al Banco Alimentare di Sicilia

Servizio Civile, è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande: posti disponibili anche al Banco Alimentare di Sicilia.

È ancora possibile presentare la propria candidatura per il partecipare al Servizio Civile per l’anno 2024. Infatti, è stata di recente prorogata la data di scadenza per la presentazione delle domande. La decisione è arrivata in settimana dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Adesso, la nuova scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione è prevista per le ore 14:00 del 22 febbraio 2024. Si ricorda che le richieste vanno presentate solo attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line). Quest’ultima è disponibile sul sito internet ufficiale dell’iniziativa al quale è possibile accedere da PC, tablet e smartphone.

Tra le varie opportunità previste in Sicilia, per i giovani interessati a partecipare al Servizio Civile sono disponibili anche dei posti offerti dal Banco Alimentare della Sicilia. “Da spreco a risorsa: alimentiamo speranze attraverso l’economia circolare”: è questo il titolo del progetto proposto da Banco Alimentare della Sicilia ODV.

Servizio Civile al Banco Alimentare di Sicilia: l’offerta

I requisiti di partecipazione sono sempre gli stessi: infatti, le posizioni sono aperte ai giovani dai 18 ai 28 anni, tramite il bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

In particolare, sono 8 le posizioni attivate in Sicilia dal Banco Alimentare ODV, 6 delle quali a Catania e 2 a Siracusa. Come evidenziato dallo stesso Banco Alimentare, è necessario specificare la sede e la posizione preferita nella lettera di motivazione o nel curriculum vitae da allegare al momento della compilazione della candidatura.

L’offerta prevede un impegno di 12 mesi in qualità di operatore volontario con attività nell’area di logistica, comunicazione, raccolta fondi, progettazione sociale, amministrazione e segreteria organizzativa. I soggetti selezionati sottoscriveranno un contratto che fissa anche l’importo di un assegno mensile di € 507,30. Inoltre, si ricorda che il servizio civile universale fornisce punteggio utile per concorsi pubblici ed esperienze spendibili nel mondo del lavoro con competenze trasversali. E, da quest’anno, verrà riservato il 15% dei posti nei concorsi pubblici a chi aderisce al servizio civile.